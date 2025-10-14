Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó paquete de dictámenes en materia de ingresos

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó diversos dictámenes que reforman la Ley Federal de Derechos, el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con el objetivo de ajustar cuotas y tarifas a los costos reales de los servicios públicos, combatir prácticas ilícitas y fortalecer la recaudación fiscal.

Los dictámenes fueron avalados por mayoría: 30 votos a favor y 12 en contra en el caso de la Ley Federal de Derechos; 31 votos a favor y 12 en contra para el Código Fiscal, y 31 votos a favor y 11 en contra en el IEPS.

Ley Federal de Derechos

El diputado Antonio Altamirano explicó que el dictamen busca asegurar la coherencia normativa y ajustar las cuotas y tarifas a los costos reales. En materia migratoria, se propone modificar las cuotas: 14.2 por ciento para visitantes sin permiso de trabajo, 100 por ciento para residentes temporales y permanentes, y un descuento del 50 por ciento en casos de unidad familiar, registro nacional o invitaciones culturales.

También se establecen nuevos cobros por autorizaciones para abordar embarcaciones de altura, por la emisión del formato de salida de menores al extranjero y por servicios migratorios extraordinarios. Se elimina la extensión de exenciones a aeronaves privadas sin fines de lucro, conservándola solo para protección civil y ambulancias aéreas.

En el sector financiero, se actualizan las cuotas por los servicios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y se adecúan tarifas en servicios sanitarios, aeronáuticos, fitosanitarios y zoosanitarios.

En telecomunicaciones, se ajustan los derechos por uso del espectro radioeléctrico para ampliar cobertura y acceso a servicios. Además, se modifican los derechos por inspección y vigilancia de instituciones financieras, con el fin de eliminar rezagos derivados de la inflación.

Código Fiscal de la Federación

El dictamen reforma y deroga diversas disposiciones para combatir prácticas ilícitas como la emisión de facturas falsas, fortalecer la eficiencia recaudatoria y mejorar los procesos de verificación y auditoría.

Se precisan plazos, procedimientos y derechos de los contribuyentes para otorgar mayor certeza jurídica.

El SAT podrá negar la inscripción en el RFC a empresas cuyos socios o representantes estén vinculados a operaciones simuladas, y se faculta a la autoridad para verificar la veracidad de comprobantes fiscales.

Durante las visitas domiciliarias, se establece un procedimiento expedito sin prórrogas para detectar contribuyentes que emiten facturas falsas, con plazos de 30 días para corregir y 40 para aclarar antes de que se restrinja su sello digital.

El dictamen también incluye medidas contra el tráfico ilegal de hidrocarburos, sanciones por alterar sellos de clausura y la ampliación de plazos de notificación personal de tres a veinte días hábiles.

Asimismo, se permite a los contribuyentes del régimen simplificado no presentar declaración anual, y se autoriza el pago a plazos de créditos fiscales aduaneros.

Las autoridades fiscales podrán usar herramientas tecnológicas para generar fotografías, audio o video, y acceder en tiempo real a la información de plataformas digitales, únicamente para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales y respetando los derechos a la privacidad.

Ley del IEPS

El proyecto aumenta el impuesto a cigarros y tabacos labrados, pasando del 160 al 200 por ciento, mientras que para los hechos a mano sube del 30.4 al 32 por ciento. Se incrementará gradualmente la cuota por cigarro hasta 1.15 pesos en 2030.

Se gravarán con 100 por ciento los productos con nicotina, y con una cuota especial según su contenido. En bebidas saborizadas, la cuota por litro sube de 1.6 a 3.08 pesos en 2026, y se amplía el gravamen a las que contengan edulcorantes naturales o artificiales.

Los juegos con apuestas y sorteos tendrán una tasa del 50 por ciento, incluyendo los realizados por internet. En videojuegos, se propone un impuesto del 8 por ciento a los de contenido violento o extremo para adultos.

El diputado Altamirano aclaró que el IEPS no aplicará a sueros orales que solo contengan glucosa anhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico, conforme a las recomendaciones de la OMS.

Posturas partidistas

Desde Morena, los diputados Carlos Hernández Mirón, Alfonso Ramírez Cuéllar y Daniel Murguía Lardizábal respaldaron el paquete por fortalecer la justicia fiscal, el combate a evasores y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El PT, con José Antonio López Ruíz y Roberto Armando Albores Gleason, destacó la transparencia bancaria y la equidad fiscal.

El PVEM, mediante Ernesto Núñez Aguilar y Cindy Winkler Trujillo, pidió ajustar los gravámenes a bebidas con edulcorantes no calóricos y propuso una tasa fija sobre ingresos para empresarios.

En contraste, PAN, PRI y MC votaron en contra.

Eva María Vásquez Hernández (PAN) consideró que las reformas "asfixian a la clase media"; Héctor Saúl Téllez Hernández las calificó de "recaudatorias sin combate a la corrupción", y Verónica Pérez Herrera señaló que "no reflejan diálogo fiscal".

Del PRI, Jericó Abramo Masso y Suárez Licona Emilio advirtieron que los incrementos impositivos afectarán a los contribuyentes; Patricia Flores Elizondo (MC) calificó el paquete como "un modelo fiscal que castiga al consumidor".

Irais Reyes de la Torre (MC) criticó el impuesto a videojuegos violentos por "disfrazar un despropósito de iniciativa fiscal".

Por su parte, Carlos Ventura Palacios (Morena) defendió que las reformas "no criminalizan al contribuyente, sino que sancionan al defraudador y premian al que cumple".