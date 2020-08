Comisión de justicia de Morena analizará queja contra Ramírez Cuéllar

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) remitió al órgano de justicia de Morena una queja en contra de la dirigencia nacional de ese partido, para que analice si es procedente o no iniciarle un procedimiento por la presunta "actitud contumaz" de no concretar el relevo de liderazgo, para mantenerse en él.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHyJ) deberá analizar "lo que corresponda conforme a derecho, dentro de su ámbito de atribuciones", establecieron los magistrados al resolver la denuncia promovida por Oswaldo Montoya, ex integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) morenista.

A este militante de Morena, quien ha litigado a favor de que haya relevo de dirigencias en su partido, la CNHyJ decidió a su vez iniciarle un procedimiento sancionador interno.

La semana pasada el TEPJF revocó un acuerdo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHyJ) emitido en respuesta a la consulta de un militante sobre la duración de la dirigencia nacional provisional de Alfonso Ramírez Cuéllar, y la realización del proceso interno de elección de dirigentes.

Según la CNHyJ el periodo del líder provisional no inició el 26 de enero, en que fue electo por el Congreso Nacional de Morena, sino el 26 de febrero, cuando el TEPJF emitió sentencia que validó su mandato temporal.

Además en el documento revocado el órgano de justicia morenista aseguró que aplica la prórroga de mandato, según tesis de jurisprudencia del TEPJF, pues por la pandemia el Consejo General de Salubridad (CGS) emitió un acuerdo sobre las medidas sanitarias a tomar para evitar la propagación de Covid-19.

Los magistrados resolvieron que el órgano de justicia de Morena sólo puede, de acuerdo a sus estatutos, interpretar esos documentos básicos del partido, no las decisiones del CEN o Congreso de Morena, tampoco la de las autoridades de salubridad, y también carece de toda atribución para interpretar las sentencias del TEPJF, lo que además hizo de forma errónea.

La CNHyJ de Morena "no interpretó alguna disposición de los documentos básicos de Morena; sino que incurrió en la pretensión de tratar de establecer los alcances de una determinación dictada en una ejecutoria emitida por esta Sala Superior, en la que además en ningún momento se sostuvo de manera expresa o implícita, una situación o razonamiento como el que formuló", estableció en la sentencia.

En voto particular, la magistrada Janine M. Otálora, empero, estimó que el TEPJF no debe "alargar los procedimientos" lo que ocurrirá en este caso, pues la CNHyJ ya resolvió una denuncia en que el CEN fue acusado de esa actitud reiterada de no cumplir la sentencia que le ordenó realizar el proceso de relevo de dirigencias y aseguró que el señalamiento es frívolo.

Esa decisión ya también está impugnada ante el TEPJF.

Sin embargo, Montoya insistió en su llamado al CEN de Morena a buscar la forma de realizar la elección y adecuar las prácticas democráticas para, pese a la pandemia , realizar el relevo de dirigencias.

No se deben restringir derechos, sino, conforme al estatuto, "construir nuevos métodos", dijo el ex responsable de Estudios y Programa del CEN morenista, a quien la CNHyJ inició, a su vez, un procedimiento sancionador interno.

Refrendó su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador pero expresó también que como fundador tiene derecho a pedir justicia y que Morena se apegue a las reglas que se ha dado.