Comisión de NL aprueba licencia de 6 meses para Samuel García

MONTERREY, NL., octubre 25 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este miércoles, se aprobó por los integrantes de la Comisión Gobernación, la licencia para que el gobernador Samuel García Sepúlveda se pueda separar del cargo por un periodo de seis meses, a fin de que pueda contender como candidato del partido Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República.

El permiso para separarse del cargo será del dos de diciembre de 2023 al dos de junio del 2024, a fin de que en caso de no ser favorecido se deba incorporar de nuevo a sus labores el tres de junio del próximo año al día siguiente de los comicios, o si llega a ganar los comicios presidenciales, presentar su renuncia definitiva a la gubernatura.Dictamen debe pasar por pleno del Congreso de NLSe espera que hoy mismo el proyecto de dictamen de la mencionada comisión sea sometido a la consideración del pleno, donde sería aprobado al contar con el aval de las bancadas del PRI y del PAN que son mayoritarias en la Legislatura local.La aprobación en comisiones tuvo lugar no obstante que Samuel García no precisó diversos puntos de su solicitud ya que pretende que se quede como encargado del despacho el secretario de Gobierno, siendo que el Ejecutivo sólo tiene esa atribución si la licencia temporal es hasta por 30 días, pues si es de seis meses, compete al Congreso decidir quién será el gobernador interino.