Comisión Permanente sesiona, evade debate y se va de vacaciones

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión sesionó este miércoles, pues la mayoría de Morena rechazó subir a discusión cualquier tema polémico; tras una hora con 7 minutos se levantó la sesión y se citó hasta el 8 de enero, con lo que los legisladores iniciaron sus vacaciones de 21 días.

Entre los temas bloqueados estuvieron la inseguridad pública y el señalamiento de que son los gobernadores de oposición los responsables, además de la exigencia para que comparezca el subsecretario de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, a explicar el contenido real del T-MEC y la situación de los supuestos "inspectores laborales".

También por votación se rechazó discutir sobre el incremento al salario mínimo, propuesto por el diputado Porfirio Muñoz Ledo.

En esta primera sesión de la Permanente se aprobarían las Reglas para el Funcionamiento de la Comisión Permanente, según las cuales, en cada sesión se discutirán los temas de interés de los grupos parlamentario y para ello se destinaría hasta 1 hora con 15 minutos, por lo que los senadores tendrían una bolsa de 8 minutos de uso de la tribuna.

Pero sólo se presentaron algunas iniciativas, se recibieron comunicaciones oficiales y esas reglas ni siquiera se aprobaron.

Se hubiera sentado un "pésimo precedente" haber aprobado las reglas pues se hubieran violado de inmediato, dijo Muñoz Ledo –que presidió el inicio de la sesión, por ausencia momentánea de la presidenta, Laura Rojas- dado que no hubo agenda política ni tampoco proposiciones con punto de acuerdo.

"Hay un sector de la mesa (directiva) que piensa que no debe haber agenda por esta vez y otro piensa que puede haber una agenda pactada", expuso Muñoz Ledo.

La senadora Xóchitl Gálvez (PAN) demandó discutir sobre la comparecencia de Seade, "queremos saber la verdad si estaban contemplados estos inspectores laborales y se nos negó, pero después salieron las letras chiquitas y queremos que venga a comparecer".

La senadora Indira de Jesús Rosales San Román (PAN) también reclamó la cancelación del debate "queríamos hablar de seguridad y es desafortunado lo que dijo el presidente, tratar de insinuar que hay responsabilidad de los gobernadores de oposición".

Por el PVEM, la senadora Verónica Noemi Camino Farjat demandó discutir la situación de los cobros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Yucatán.

No se aceptó ningún debate e iniciaron vacaciones.