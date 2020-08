Comité de Crisis del Covid-19, prohíbe festejos patrios en Michoacán

El Comité Estatal de Crisis del Covid-19 determinó la prohibición de los festejos patrios durante el mes de septiembre en Michoacán.

Enfatizó que será una medida para proteger la salud y la vida de la población, frente a la incidencia de contagios que sigue registrándose a nivel nacional y en la entidad.

El gobernador Silvano Aureoles Conejo, señaló que no van a exponer a la población a una situación de alto riesgo en eventos que por su naturaleza serían una potencial fuente de contagio.

Al presidir la reunión virtual, el mandatario dijo estar consciente de la importancia que tienen, histórica y culturalmente estos eventos para honrar a los héroes de la patria. Pero llevarlas a cabo de manera presencial, dijo, sería irresponsable ante la epidemia.

Aureoles Conejo, reiteró que la situación exige priorizar la salud y la vida de la población para evitar más contagios y muertes.

En la reunión de trabajo, la Secretaria de Salud en Michoacán, expuso que hasta ayer se contabilizaban 13 mil 760 casos positivos y mil 60 defunciones en la entidad.

Informó que el avance de la epidemia no ha dejado un sólo municipio sin contagios y que los 113 municipios presentan casos confirmados. Mencionó que en 92 municipios se han registrado muertes de pacientes con Covid-19.

Los datos oficiales también revelan que la incidencia de contagios mantiene, al día de hoy, una ocupación de camas en hospitales del gobierno del estado y de la federación, de entre el 35.34 y hasta el 85.19 por ciento. Esta última cifra de ocupación corresponde, por ejemplo a la del Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE.

Para las instituciones que conforman el Comité de Crisis, los municipios de Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan son los que requieren mayor atención por el nivel de contagios que registran.

Por ello, se acordó coordinar nuevas medidas de mitigación de la epidemia mediante la instalación del Comité de Seguridad en Salud. Para ello, aclararon que el Comité de Crisis estatal, convocará al municipal, con la finalidad de alcanzar acuerdos colegiados en beneficio de la población.

En cuanto a la celebración de Noche de Muertos a inicios del mes de noviembre, la decisión de llevarla a cabo dependerá del comportamiento de la epidemia. Y la capacidad de lograr reducir los contagios, principalmente en municipios como Morelia, Uruapan y Pátzcuaro.

En reunión con alcaldes, funcionarios estatales se reunieron con los presidente municipales de la Región Lacustre donde está más arraigada la tradición cultural.

El Secretario de Gobierno en la entidad, Carlos Herrera Tello, sostuvo que la única forma de poder tener celebraciones de Noche de Ánimas es que desde ahora se tomen las medidas que reduzcan los contagios.

Y que, sobre todo, las autoridades municipales bajen la movilidad los ciudadanos. "No hay otra forma", advirtió.

Herrera Tello, explicó que se trata es de cuidar las tradiciones, pero que en este momento se debe priorizar la salud de los michoacanos. Por ello indicó que en este momento se tienen que evitar cualquier tipo de evento que haga concentraciones masivas.