Comité del 68 celebra juicio a expresidentes

A 52 años de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, los sobrevivientes de la Matanza de Tlatelolco siguen exigiendo justicia y celebraron la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar a juicio a expresidentes.

Los integrantes del Comité del 68 rindieron una guardia de honor para recordar a los estudiantes que fueron asesinados hace 52 años, al mismo tiempo que exigieron al gobierno federal promover un juicio contra el expresidente Luis Echeverría, quien era secretario de Gobernación cuando ocurrieron los hechos, el 2 de octubre de 1968.

"Para el enjuiciamiento a los expresidentes necesitamos que no sólo sea por corrupción, necesitamos que sean enjuiciados todos los expresidentes que hayan agraviado a la sociedad mexicana, no solamente los últimos cinco mandatarios cometieron delitos y cometieron bajezas", señaló Dolifet Antúnez, integrante del Comité del 68.

Dolifet es una de las integrantes más jóvenes del Comité del 68, estudió Ciencia Política en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e indicó que su petición del juicio a Luis Echeverría no es por un afán de "venganza", sino que se busca generar un precedente para que ninguna autoridad permanezca impune si presuntamente participó en un crimen.

"Es fundamental que se haga justicia, el delito de genocidio no prescribe, eso quiere decir que se puede castigar sin importar el lugar o el tiempo en el que se cometió.

Luis Echeverría continúa vivo y, de acuerdo con la cadena de mando, él sería el principal responsable de la matanza de estudiantes", expresó Dolifet Antúnez en entrevista.

Agregó que no sólo Luis Echeverría, ya con 98 años, sigue con vida, sino otros funcionarios que habrían participado en el crimen.

Durante este día, el Comité del 68 realizará distintas actividades culturales y un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. En esta ocasión la organización no convocó a una marcha por el Covid-19 y para evitar que grupos de choque generen destrozos en la Ciudad de México.

"Tenemos 52 años marchando, 52 años luchando, 52 años viviendo injusticias (...) y 52 años exigiendo que los gobiernos sean democráticos, sociales piensen en el pueblo, no en ellos", dijo durante la guardia de honor Guillermo Vázquez, uno de los sobrevivientes del movimiento estudiantil.

Luego de realizar su guardia de honor, los integrantes del Comité del 68 guardaron un minuto de silencio en memoria de sus compañeros muertos y continuaron con sus actividades culturales.