¿Cómo acceder a los servicios de salud del Insabi?

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que entró en operaciones el pasado 1 de enero, es un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud (Ssa) que sustituye al Seguro Popular.

Este instituto brinda servicios de salud y medicamentos gratuitos en el primero y segundo nivel a personas que no cuenten con seguridad social.

¿Cómo se puede acceder a estos servicios? La SSa explicó que las personas que no están afiliados al IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena y Semar podrán ser atendidos de manera gratuita en los Centros de Salud, Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA), Unidades Médicas de IMSS Bienestar, Unidades de Especialidades Médicas (UNEMES) y en los hospitales rurales, comunitarios y generales, que pertenecen al primer y segundo nivel de atención.

A diferencia del Seguro Popular, las personas sin seguridad social ya no tendrán que afiliarse para adquirir una póliza; basta con que en estos centros de Salud presenten su CURP, INE o acta de nacimiento para generar un registro de los beneficiarios, así como un expediente clínico.

La atención del Insabi inicia con en el primer nivel de atención; ahí se valorará a los pacientes a un segundo o tercer nivel en caso de ser requerido. La Secretaría de Salud afirmó que si la persona tiene su póliza de Seguro Popular, ésta no perderá validez y el paciente no verá interrumpidos los servicios sanitarios.

Continuarán las citas o tratamientos, no se suspenderán partos u operaciones programadas, y los pacientes con VIH, cáncer o padecimientos considerados catastróficos recibirán sus tratamientos médicos.

Para recibir la prestación, las personas deben encontrarse en territorio nacional, no contar con seguridad social y tener una identificación oficial.

¿Por qué en los institutos de salud están cobrando cuotas? La secretaría de Salud informó que el Insabi ofrece servicios gratuitos en el primer y segundo nivel, pero los Hospitales Federales e Institutos Nacionales de tercer nivel mantienen las cuotas de recuperación.

"En relación con las dudas que se han generado por el cobro de cuotas en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales federales; el Instituto de Salud para el Bienestar brinda servicios médicos en el primer y segundo nivel de atención para todas las personas que no cuentan con seguridad social.

"De acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de Salud, los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales federales están sujetos a obtener cuotas de recuperación para la prestación de servicios de tercer nivel", puntualizó.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a los mexicanos a denunciar cobros indebidos, así como la negación de medicamentos o atención.

A su vez, el Insabi cuenta con contralorías estatales, órganos de fiscalización y órganos de control interno en donde los usuarios pueden interponer quejas y denuncias.