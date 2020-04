Como blindar a los niños y niñas de la información durante la contingencia

Los niños de preescolar e incluso de primaria no deben ser expuestos a las noticias de medios de comunicación tradicionales y redes sociales que tratan del Covid-19.

La doctora Claudia Sotelo Arias, directora del Centro de Especialización de Estudios Psicológicos (CEEPI), da razones:

"La mayoría de los menores no tienen los recursos emocionales y cognitivos para comprender la complejidad del tema o distinguir entre la información falsa y verdadera".

"A los niños de esas edades hay que literalmente filtrarles la información".

Puntos clave. La experta cuenta que hay estrategias para la familia en cuarentena: Establecer rutinas diarias. Los niños necesitan saber qué va a pasar durante el día. Es aconsejable hacer una lista donde describan las actividades por hora: estudio, juego, televisión o pláticas virtuales con amigos o familiares.

Flexibilidad. Los niños al estar encerrados pueden desarrollar cuadros de frustración, es importante que en momentos del día sucedan cosas divertidas.

Disciplina para todos. Respetar horas de sueño y estudio y no bajar la guardia con los hábitos, porque finalmente no son vacaciones.

Desarrollar juegos y entretenimiento. Esta etapa puede ser una gran oportunidad para que los padres pasen horas de juego y diversión con sus hijos: juegos de mesa, adivinanzas e ingenio.

Escuchar música, y dedicar horas a la lectura, son parte del esparcimiento familiar en estos días.

Controlar la frustración hablar con los niños sobre cómo se sienten y ayudar a ponerles palabras a sus sentimientos.