¿Cómo desinfectar tu joyería en la cuarentena?

Si eres de las que ama usar anillos, aquí te traemos la manera indicada de como desinfectar tus joyas durante este periodo de cuarentena

¿Conoces la frase que dice "más vale prevenir que lamentar"? Esta debe ser la expresión más indicada en estos momentos de pandemia y sobre todo una buena manera de intentar poner freno al avance del coronavirus.

La mayoría de nosotros continuamos confinados dentro de casa, a menos que necesitemos víveres y medicinas o tengamos que pasear a nuestra mascota. Hay que recordar que estando en el exterior podemos entrar en contacto con el virus de maneras completamente inesperadas: a través de los productos del supermercado, de los asientos del transporte o de los parques y de casi cualquier objeto que toquemos con las manos.

Por este motivo, es importante saber que la higiene es el arma más efectiva contra este virus y es importante conocer la manera adecuada de limpiar y desinfectar cada material con el que tenemos contacto y así liberarnos de las bacterias.

Anteriormente te hemos compartido un consejo que en palabras de expertos puede hacer una gran diferencia, este es el no usar joyería porque son un punto importante de contacto con superficies y de infección, al igual que el plástico, el cartón o el cobre. Aunque si eres de las personas que aman usar anillos y se rehúsan a seguir esta indicación, aquí te traemos la manera indicada de cómo desinfectar tus anillos y joyas en general durante este periodo de cuarentena.

La recomendación más importante y que sin duda es muy sencilla es realizar lavado de manos muy minucioso con jabón abundante y durante 30 segundos. Con respecto a la joyería y en especial los anillos se recomiendo hacer realizar en lavado de manos aun con los anillos puestos, si el material de tu joyería no resiste el agua y el jabón es mejor que simplemente no los utilices por ahora.

Como otra alternativa está el desinfectar anillos, pulseras, relojes y cualquier complemento cercano a las manos todas las noches con un paño y haciendo uso del peróxido de hidrógeno, aplicando el compuesto en el objeto. El peróxido de hidrógeno es conocido también como agua oxigenada, un producto que todos tenemos en casa. De igual manera el alcohol de 70º nos servirá para este fin. La forma de hacerlo es sencillo: "mojar un paño limpio con esta solución para desinfectar los objetos personales.

Esta es la manera más idónea de mantener nuestras piezas libres de esterilizadas, libres de bacterias y gérmenes. De este modo, nuestro hogar será un lugar seguro y agradable para sobrellevar el confinamiento y que resulte efectivo y saludable.