¿Cómo empezaron las protestas feministas en la UNAM?

Ayer jueves, luego de una protesta por el acoso sexual a alumnas en la UNAM, jóvenes encapuchados rompieron vidrios y quemaron la bandera que se encuentra en el asta de Rectoría en Ciudad Universitaria.

Posteriormente, los encapuchados, que hasta el momento no se sabe si son o no alumnos de la UNAM, sacaron algunos libros de la librería que se encuentra a un costado de Rectoría y prendieron fuego en ese lugar.

Cuando el grupo que se manifestaba se retiró de la Rectoría, otros jóvenes y trabajadores de la UNAM recogieron algunos libros y los regresaron a la librería.

Sin embargo, estas acciones han dividido opiniones dentro y fuera de la UNAM.

¿Cómo empezaron estas protestas en la UNAM?

Desde hace varios años, hay presencia de encapuchados en la máxima casa de estudios durante las protestas. Sin embargo, en esta ocasión colectivos feministas han convocado a paro en ocho de las nueve Preparatorias de la UNAM, las facultades de Ciencias Políticas, Filosofía y Letras, así como las FES Cuautitlán y Aragón.

Las razones del paro son las denuncias de acoso sexual de las alumnas universitarias y de preparatoria.

Las alumnas han realizado performances para visibilizar que algunos de sus maestros y compañeros las acosan sexualmente, pero aseguran que la UNAM no ha atendido los casos como ellas esperan.

Las jóvenes han colocado "tendederos" con los nombres de sus presuntos agresores, marchas, paros y tomas de escuelas, pero aseguran que las protestas se han tornado violentas porque cuando se manifiestan pacíficamente no son tomadas en cuenta.

Apenas hace unos días, elementos de vigilancia UNAM detectaron y detuvieron a un hombre que viajaba en el Pumabús, donde grababa con su celular las piernas de las mujeres.

El individuo de 44 años de edad acosó sexualmente a una estudiante y a una trabajadora, cuando los tres viajaban en un Pumabús.

Las mujeres impidieron que el sujeto bajara del autobús, mientras que el conductor de la unidad solicitó apoyo al personal vigilancia UNAM. El individuo fue asegurado y entregado a la Policía Auxiliar para su remisión al Ministerio Púbico.

"La UNAM refrenda su compromiso por mantener las acciones necesarias en la búsqueda de erradicar cualquier tipo de violencia en contra de la mujer y exhorta a denunciar las conductas ajenas al ambiente de respeto que debe prevalecer en todos los espacios universitarios", informó la institución.

Ingenieros vs feministas en la UNAM

El 7 de noviembre, los colectivos feministas realizaron una marcha en ciudad Universitaria en la que encapuchadas y alumnos de la Facultad de Ingeniería se confrontaron física y verbalmente, debido a que las mujeres rompieron vidrios y pintaron paredes, lo que causó enojo en la comunidad de ingenieros.

Algunos alumnos de Ingeniería se organizaron para limpiar y reparar un edificio de su facultad tras la marcha.

La confrontación se trasladó a redes sociales, en donde los jóvenes comparten memes y comentarios ofensivos de ambos lados. Por un lado, las feministas aseguran que los vidrios y paredes no son lo relevante en la marcha, sino las víctimas de acoso sexual, pero los ingenieros y otras personas consideran que se afecta al patrimonio de la UNAM.

Quienes se dicen molestos por las pintas y vidrios rotos han puesto comentarios de este tipo:

Y quienes dicen que los vidrios y paredes son irrelevantes les contestan así:

Lo mismo sucedió con la marcha de ayer, cuando los manifestantes encapuchados, de los que hasta el momento no se sabe si son alumnos de la UNAM o no, bajaron la bandera del asta en Rectoría, en donde realizaron pintas, prendieron fuego y posteriormente se trasladaron a la biblioteca "Henrique González Casanova".

En la biblioteca, los encapuchados sacaron libros y quemaron parte del lugar.

Posteriormente, algunos alumnos y trabajadores hicieron una fila para regresar los libros que sacaron los encapuchados. Esta acción fue aplaudida por la UNAM en sus redes sociales y por varios miembros de la comunidad.

Otros alumnos consideran que esto, al igual que los alumnos que se organizan para limpiar paredes y reparar vidrios, pone más importancia en los objetos que en las personas afectadas, por las que se manifiestan.

Sin embargo, la cobertura informativa se ha centrado en las pintas que han realizado tanto en las prepas, FES y facultades de Ciudad Universitaria.