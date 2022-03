¿Cómo es que Alejandra Cuevas terminó presa?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 28 (EL UNIVERSAL).- Este lunes, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisó de nueva cuenta los amparos a Laura Morán y Alejandra Cuevas, acusadas provocar la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, por omisión de cuidados. La Corte Suprema determinó dictar la libertad para Alejandra Cuevas.

El caso Gertz- Morán ha estado en la palestra durante semanas, pues tanto familiares de Laura Morán y Alejandra Cuevas, como analistas y políticos han señalado reiteradamente que el fiscal Alejandro Gertz Manero usó recursos públicos y sobre todo su influencia para dirimir un litigio personal: la muerte de su hermano en 2015, ello una vez que asumió como titular de la FGR.

La primera pieza, el fiscal Juan Ramos. La pieza clave del caso es Juan Ramos, incondicional del fiscal de la República quien según versiones periodísticas, influyó para que la Fiscalía de CDMX diera prisión a Cuevas. De esta manera el caso se conecta con la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México (FGJ- CDMX) a cargo de Ernestina Godoy y en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX (TSJ- CDMX), y con Rafael Guerra, su presidente.

La segunda pieza, la justicia capitalina. ¿Cómo es que Alejandra terminó en la cárcel, si el caso nunca lo manejó la FGR?

Según el columnista Raymundo Riva Palacio en su columna Fiscales Delincuentes, Ramos, mano derecha de Gertz, también fue asesor de Rafael Guerra en el Tribunal, y a través de Facundo Santillán influyó en la FGJ- CDMX donde Ernestina Godoy lo nombró coordinador general de Investigación Estratégica.

Tiempo después Santillán se incorporó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en su lugar queda Israel Cevallos, magistrado que dio formal prisión a Alejandra Cuevas. En el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Marcela Ángeles Arrieta, jueza subordinada a Rafael Guerra, llevó el caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán.

Esta tarde, el proyecto que el Ministro de la SCJN Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena elaboró y fue discutido en el Máximo Tribunal de México, derivó en lo que será la liberación de AlejandraCuevas de 69 años.

Leonardo Curzio, columnista de EL UNIVERSAL, tuiteó al saber de la libertad de Alejandra: "Con la decisión de la @SCJN no sólo queda mal parada la @FGRMexico también la @FiscaliaCDMX y el poder judicial en la CDMX .. supongo que @A_Encinas_R ya estará preparando la disculpa pública".

En una tarjeta informativa, la Fiscalía capitalina aseguró que tras la resolución, "atenderemos lo que nos corresponda jurídicamente".

Afirmó que "somos críticos de nuestro trabajo y no caemos en auto complacencias. Por el contrario, privilegiamos el análisis a fondo y revisamos las actuaciones que así lo requieran. Tras la resolución, atenderemos lo que nos corresponda jurídicamente".

Sin embargo, también señaló que la Fiscalía capitalina es autónoma y no obedece a intereses personales "no fabrica culpables ni delitos" y no genera acuerdos al margen de la ley.

"El más amplio respeto a la determinación del máximo tribunal de nuestro país. Todas nuestras actuaciones han sido revisadas por el Poder Judicial, quien es garante de su legalidad y constitucionalidad", detalló.

"Nuestra institución se rige bajo el principio de la búsqueda de la verdad. Presentamos pruebas, con base en ellas, los juzgadores adoptan sus resoluciones, mismas que pueden ser revisadas, perfeccionadas o reconsideradas a lo largo del proceso penal.

"Como es el caso, las sentencias firmes son las únicas que definen la acreditación plena del delito y la responsabilidad penal", expuso.