¿Cómo es y qué dice la carta firmada por AMLO sobre créditos?

Este miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró como promoción personalizada del presidente Andrés Manuel López Obrador, las cartas distribuidas a beneficiarios de microcréditos del IMSS, por lo que ordenó el cese de su reparto.

Pero, ¿Qué dice la carta firmada por el Presidente?

Al inicio del documento se destaca la labor de la microempresa durante la emergencia sanitaria a causa del Covid-19, al mantener su plantilla de trabajo.

"Según los registros del IMSS pese a la emergencia sanitaria que nos aflige, demostraste solidaridad al mantener al 15 de abril 6 trabajadores en tu plantilla, número por lo menos igual al promedio de tus trabajadores inscritos durante el primer trimestre del año.

"En nombre del gobierno que yo represento (Andrés Manuel López Obrador)", se redacta en el escrito, se notifica la entrega del apoyo económico por 25 mil pesos a las microempresas.

"Por esta razón me dirijo a ti para sellar el compromiso que significa el entregarte, en nombre del gobierno que represento, un apoyo económico por 25 mil pesos.

"El apoyo te será entregado en la cuenta bancaria que proporcionaste en tu registro, en un plazo no mayor a 7 días hábiles".

En la carta se especifica que a partir del cuarto mes de haber recibido el apoyo, el microempresario empezará a pagar 803 pesos mensuales por 33 meses, a una cuenta de la Tesorería de la federación que será otorgada posteriormente, cumpliendo con un pago total de 26 mil 499 pesos.

"Siempre he pensado que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo", se lee en la misiva en la que se precisa que para recibir este apoyo no hace falta dejar en prenda ninguna garantía.

"Ojalá y este apoyo constituya a que tu empresa haga frente a la emergencia sanitaria que, unidos como Nación, superaremos", concluye el mensaje firmado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos.