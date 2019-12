¿Cómo interactúan las especies para sobrevivir al desierto?

Las zonas áridas y semiáridas de México tienen más de 6 mil especies de plantas; son lugares con una alta diversidad biológica, donde existe el mayor porcentaje de especies endémicas. Una característica que distingue a todas las especies en el desierto es cómo sobreviven a la sequía. El doctor Alfonso Valiente Banuet, del Instituto de Ecología de la UNAM, explica que muchas de las especies que actualmente habitan en estos espacios no evolucionaron en ellos.

Agregó que en la actualidad se sabe que la condición desértica climáticamente es muy reciente en la historia geológica, es decir, se ha dado en los últimos 4 millones de años y muchos de los elementos que habitan actualmente las zonas áridas y semi áridas provienen de ambientes más húmedos. Muchos de esos organismos no necesariamente están completamente adaptados para vivir en condiciones áridas o semi áridas, por lo que en estos ambientes ocurren distintas interacciones de cooperación entre organismos, es decir, se ayudan para sobrevivir y reproducirse.

"Siempre se ha abusado mucho de las grandes adaptaciones de los organismos a los ambientes áridos y semiáridos; algunos sí tienen la capacidad de almacenar agua o tirar las hojas durante la época de secas, sí hay patrones más o menos generales, pero también se ha visto que las especies se ayudan", señaló el ecólogo.

Por ejemplo muchas de las plantas que habitan estos ambientes sólo se pueden establecer bajo otras plantas. Esto se conoce como interacción ecológica, en donde una planta ayuda a la otra y no le hace efecto recíproco necesariamente. Más de la mitad del territorio mexicano está ocupado por zonas áridas y semiáridas, es decir, son áreas de lluvia deficiente en donde llueve menos de 400 milímetros al año. El doctor Valiente Banuet destacó que incluso puede haber 200 días sin nubes en un año y las temperaturas del suelo pueden subir hasta los 70 grados.

Por lo tanto estas condiciones son muy adversas para muchos organismos, por lo que las interacciones de cooperación entre plantas y animales son fundamentales para explicar la diversidad de estos ambientes. Una imagen que predomina en los desiertos son las plantas con distintas formas de crecimiento. Estas bioformas, como se les conoce, son características de las zonas áridas y pueden estar relacionadas con la manera cómo las plantas solucionan el uso de la poca agua que tienen.

Otra característica de los desiertos es que no sólo cuentan con una gran variedad de especies de flora y fauna, sino que ahí viven por lo menos 30 grupos indígenas de México cuya diversidad cultural es muy amplia, entre ellos destacan los mixtecos, los cuicatecos, los ixcatecos, los pápagos, los otomíes, los yaquis y los popolocas.