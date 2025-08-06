¿Cómo justificó Andy López Beltrán su viaje a Japón?

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Andrés Manuel López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, ha causado controversia debido a los comentarios que ha emitido, el último de ellos, asegurando que fue espiado en sus vacaciones por Asia.

Andy, conocido así entre el gremio político y como cariñosamente le dice su padre, continuó por el camino del fundador del partido Morena y primer presidente de izquierda en México; no obstante, durante su camino, el hijo de AMLO —sobrenombre de López Obrador— ha salido a aclarar ciertas posturas, debido al legado de su progenitor.

Estas son algunas frases que han dejado las declaraciones de Andrés Manuel López Beltrán.

"No somos estos juniors abusivos del poder"

El segundo hijo del expresidente tabasqueño ahora es el secretario de Organización de Morena; en 2017, siendo un joven de 31 años, afirmó que él y sus hermanos no creían en el nepotismo y que no serían parte del gobierno.

Antes de ser Presidente, AMLO publicó "Esto soy", un documental sobre su vida, producido por Verónica Velasco y Epigmenio Ibarra.

En dicho material audiovisual Andy López se posicionó para dar a conocer a las personas que él y sus hermanos José Ramón, Gonzalo y Jesús Ernesto, por el hecho de ser hijos de Andrés Manuel López Obrador, no eran unos "juniors abusivos del poder".

"De niños nos tocó sufrir, mi papá fundó la oposición, no somos estos junior abusivos del poder; nosotros no vamos a ser parte del gobierno, no creemos en el nepotismo, creemos que somos una lacra más del sistema", planteaba en aquellos tiempos el ahora secretario de Organización de Morena.

El llamarme "Andy" es demeritar el legado de mi padre

Luego de acusar que los medios ya están "muy quemados" por difundir noticias falsas, Andrés Manuel López Beltrán emitió una declaración que se viralizó por tener una curiosa petición: no llamarlo "Andy".

En el episodio 11 del podcast "La Moreniza", conducido por Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, los participantes hablaban sobre la elección de estado en Durango.

Fue entonces que el secretario de organización de Morena dijo que los medios ya están "muy quemados" por difundir noticias falsas; no obstante, también emitió un discurso donde dejó objetó que el llamarlo "Andy" es demeritar que se llama como "el mejor presidente que ha tenido este país".

"Yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y mi más grande orgullo es llamarme como el mejor presidente que ha tenido este país. El llamarme 'Andy' es demeritar eso, quitarme ese legado, quitarme ese nombre"

, dijo el

Espías en vacaciones de Japón

Actualmente, Andy López acusó que fue espiado durante sus vacaciones en Japón, pues se le señaló de acudir a tiendas de marcas lujos, así como a un restaurante en un hotel de cinco estrellas.

A 10 días de las acusaciones, el morenista reapareció en redes sociales después de que se diera a conocer el pasado sábado 26 de julio que vacacionó en Tokio, Japón.

Por lo anterior y luego de despertar críticas por sus visitas a lugares que no reflejan el austerismo republicano —bandera de la Cuarta Transformación, de la que forma parte— el morenista salió a aclarar mediante un comunicado varios puntos sobre este viaje.

En dicho escrito, señaló que, como le informó a Luisa María Alcalde, el viaje se pagó con sus propios recursos, ya que decidió salir de vacaciones a Japón "luego de extenuantes jornadas de trabajo".

Luego, se lanzó contra la oposición y los llamó "hipócritas conservadores", argumentando que enviaron espías a fotografiarlo, acosarlo y emprender una campaña de linchamiento político "impregnada de odio, clasismo y calumnias".

Dichas mentiras, afirmó, van desde que viajó en avión privado o del Ejército y que se hospedó en un hotel que cobra 50 mil pesos por noche.

"Como he dicho, viajé en aerolíneas comerciales y pagué 7 mil 500 pesos diarios en un hotel, incluido el desayuno", subrayó.

Luego, recurrió a sus orígenes destacando que desde niño aprendió que "el poder es humildad" y que la austeridad es un asunto de principios, por lo que, "se debe vivir en la justa medianía".

Por lo anterior, añadió que no se siente sorprendido del "hampa del periodismo" que es supuestamente equivalente a la mafia del poder económico y político "del que desde hace décadas hemos venido enfrentando".