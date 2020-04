"¿Cómo pagará México apoyo de Trump en la OPEP?"

La bancada de Acción Nacional en el Senado cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre los acuerdos a que llegó con el estadounidense Donald Trump, a quien le pidió apoyo para sólo aportar una reducción de 100 mil barriles de crudo, en la negociación OPEP Plus, convocada para estabilizar los precios del petróleo, en la que participó México y de entrada se negó a bajar casi 400 mil barriles, que le correspondían. En su red social el grupo panista formuló las preguntas: "¿Cuál fue el acuerdo con el presidente Donald Trump? ¿Cómo que después pagaremos? Y reclama que "el Senado de la República debe conocer el detalle de lo pactado".

Luego el senador Julen Rementería del Puerto presentó un video con su análisis de la negociación global en la que México aplazó su postura. En su exposición el legislador veracruzano señaló que con el acuerdo OPEP Plus, México alcanzaría una cotización de la mezcla del aceite que vende por arriba de su costo de producción. Con el precio desplomado, Pemex pierde.

Resultó que Estados Unidos pondrá la parte que México se negó a aportar, y "habrá que ver cuánto nos cuesta como país, y habrá que ver con los países consumidores de petróleo el castigo que le venga a México". Subrayó: "No suceden las cosas de gratis, no viene alguien a rescatar de una negociación global a nuestro país", en una industria que se rige por las reglas de la economía.