¿Cómo quedaría el calendario sin "puentes"?

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en conferencia de prensa mañanera que presentará una iniciativa que busca eliminar los puentes para el próximo ciclo escolar y se conmemoren las fechas históricas en su día.

"Sé que es polémico, pero consideró que el que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va", señaló López Obrador. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (LFT), los días de asueto siempre se recorren al lunes para que coincidan con el fin de semana.

Los días de descanso obligatorio se encuentran señalados en el artículo 74 de la LFT; de ser aprobada la iniciativa del presidente, los días de descanso para el periodo 2020-2021 quedarían así:

I. El 1o. de enero de 2021 (Año Nuevo); el descanso obligatorio sería en viernes.

II. 5 de febrero (conmemoración de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos); se descansaría el viernes

III. 21 de marzo (Natalicio de Benito Juárez); se descansaría el domingo

IV. 1o. de mayo (Día del Trabajo); se descansaría el sábado

V. 16 de septiembre (Independencia de México); el día de descanso sería jueves

VI. 20 de noviembre (Revolución Mexicana); en sábado sería el descanso

VII. 25 de diciembre (Navidad); el día de descanso sería sábado

Calendario sin puentes

En abril se lleva a cabo la Semana Santa, uno de los festejos católicos más importantes del país, pero a muchas personas únicamente les dan el jueves 9 y el viernes 10 de descanso, que son los días "santos". Estos no son obligatorios.

En octubre tampoco habrá días feriados.

En noviembre por las festividades de Día de Muertos, las escuelas descansan el lunes 2, aunque no es día oficial.

Y por último en diciembre hay dos días de festividades. Para los guadalupanos, el 12 se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, y los fieles suelen peregrinar a la Basílica pero también se trata de un día no oficial. En cambio el 25, por ser Navidad, sí es obligatorio el descanso.