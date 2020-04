¿Cómo reducir el riesgo de contagios al comprar en el súper?

Al ir al súper o a la tienda de la esquina debes tomar precauciones para no llevarte también el Covid-19 a casa; te damos consejos sobre qué hacer.

1. Ve con Susana Distancia

Deja un espacio de al menos un metro y medio de distancia entre una persona y otra al estar formado en la fila para pagar. Lo mismo aplica al caminar entre los pasillos o al estar frente al mostrador.

2. Elige horarios diferentes

No vayas en horas pico, si puedes ve entre semana, ya que en sábado y domingo siempre vas a encontrar a más personas. Deja a los menores en casa y de preferencia que sea solo una persona la encargada de las compras.

3. Usa guantes desechables

Evita tocar la mercancía, si no tienes guantes de plástico, puedes llevar unos de tela y lavarlos. Tira los desechables al salir de la tienda. Y limpia el carrito del súper.

4. Lleva una lista de lo que necesitas

Apunta lo que vas a comprar, puedes armar un menú semanal, así harás tus compras en menos tiempo y evitarás llevarte lo que no es indispensable.

5. No hables sobre los productos

Además de evitar estornudar y toser es indispensable que no masques chicle sobre los alimentos, los vayas a comprar o no.

6. Paga con tarjeta

Usa tú mismo la terminal para evitar que el cajero toque tu plástico, de esa manera se protegen ambos. Si la tienda sólo acepta efectivo, procura desinfectar con gel o alcohol tus manos inmediatamente después de tocar el dinero. A la brevedad, lávate con agua y jabón.

7. Al meter las compras a casa

Coloca las bolsas en una superficie ya desinfectada. Lávate las manos. Limpia con un trapo con cloro, con alcohol o agua jabonosa, cada uno de los productos que compraste, antes de meterlos a tu alacena o utilizarlos. Desecha las envolturas de cereales y panes.

8. Lava tus bolsas con agua caliente

Las bolsas que usas para meter tus compras, lávalas por separado de otras prendas, con agua caliente y de preferencia con cloro.

9. Desinfecta frutas y verduras

Con agua y jabón, será suficiente para algunas, aunque es mejor si usas un líquido desinfectante alimentario y las lavas nuevamente. Lávate las manos antes y después de manipularlas.

10. Cocina las carnes

Es preferible que evites comer alimentos crudos, así también evitarás infecciones estomacales.