Como "víctima de los fraudes electorales" no permitiré eso, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que como "víctima de los fraudes electorales" no permitirá ese sistema antidemocrático, porque eso sería una traición a los mexicanos.

"Quien está ahora de presidente de México fue víctima del fraude electoral, varias veces, me robaron la Presidencia de la República, nos robaron la presidencia de la República", dijo en alusión a los comicios presidenciales de 2006.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el mandatario dijo que este "si es un asunto personal" no solo colectivo.

"Cómo después de que fuimos víctimas del fraude electoral vamos a permitir que se mantenga ese sistema antidemocrático, no, sería un acto de traición. Eso lo hicieron otros, que llegaron con la bandera del cambio democrático y se les olvidó y al poco tiempo ellos mismos decidieron hacer fraude electoral".

Sin mencionar su nombre, el presidente López Obrador criticó que el expresidente Vicente Fox llegó a declarar que por ningún motivo permitiría que este candidato (López Obrador) triunfe.

"Ese ese personaje fue el que recibió todo el apoyo del movimiento democrático que se fue gestando por años. Una gran traición a la democracia, entonces nosotros no, que se entienda bien no se lucha por cargos se lucha por ideales y principios".

El titular del Ejecutivo dijo quienes se confundan y piensen que en su gobierno lo importante es triunfar a toda costa, encaramarse en los cargos públicos, se van a ir por un tubo, porque eso ya cambió.