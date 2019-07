Compañera de Norberto habría contratado a secuestradores

El padre del estudiante de la Universidad del Pedregal quien fue secuestrado y luego asesinado, Norberto Ronquillo, dijo que los avances en la investigación que lleva la Procuraduría General de Justicia de la capital, apuntan a que las siete personas que participaron en el plagio fueron contratadas por la joven a quien identifican como "Yuri", compañera de su hijo durante unos meses en la universidad.

Según el padre de la víctima la joven argumentó que Norberto le debía 700 mil pesos. Agregó que la joven, quien sería probable autora intelectual, conocía a los secuestradores y les dijo que podían pedir de entre 5 o 6 millones de pesos por el rescate y que ella solo ocuparía los 700 mil pesos, ofreciéndoles a los delincuentes el resto del efectivo; sin embargo, asesinaron a Norberto debido a algún imprevisto o complicaciones en el secuestro, ya que no estaría planeado así inicialmente.

"Yuri" no estudió el semestre completo con Norberto, según el padre de la víctima, quien era alumno de la Universidad del Pedregal. "Esa joven sabía que los tíos de Norberto tenían dinero, que tenían negocios en la Central de Abastos y por eso les ofreció el trabajo a los delincuentes", dijo el padre de Norberto. "Eso es lo que me ha dicho la Procuraduría y tiene todo comprobado, ahora solo falta que detengan a todos", comentó Norberto Ronquillo padre en entrevista.