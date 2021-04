Compara Morena al INE con árbitro de futbol

Morena comparó al Instituto Nacional Electoral (INE) con un árbitro de futbol que le toca "pitar" un partido de la selección mexicana.

"Cada vez que México ha tenido partidos importantes y el árbitro no ha sido imparcial equilibrado y neutral, México ha perdido el partido", expuso el partido político a través de un video que comenzó a difundir en redes sociales y en el que se aprecia un juego de fútbol.

Cuestiona que en varias ocasiones el puntaje de un partido depende de cómo actúa el árbitro y queda claro que si el réferi no es imparcial se hace un daño irreparable.

"¿Por qué permitir que nuestras elecciones sean llevadas por árbitros que no son imparciales. Si el árbitro no es imparcial perdemos todos. #liberen al INE", se expresa.

Cabe destacar que incluso el dirigente de Morena, Mario Delgado protestó ante el INE en compañía de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, a quienes el organismo electoral retiró la candidatura a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente.