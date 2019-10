Compararán cráneos hallados en Tepito con desaparecidos

Sobre los presuntos policías relacionados con el grupo delictivo La Unión Tepito, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantó que se están haciendo las carpetas de investigación de manera adecuada para que pueda haber detenciones y dijo que está semana se informará con mayor detalle.

"En muchos casos no solo es dar de baja al policía, sino que también si hay un delito debe cumplir su condena", dijo en entrevista al concluir la entrega de vivienda social en la alcaldía Venustiano Carranza.

También detalló que se está realizando la obtención de ADN de cada uno de los 42 osamentas que se encontraron en los predios de Tepito, en altares, para que en su momento se pueda comparar con personas desaparecidas tanto de la capital del país como de otros estados.

A pregunta expresa si al Gobierno capitalino le preocupa este tipo de acciones, como altares con huesos humanos, Sheinbaum respondió: "Claro, es evidente que por eso se están combatiendo estos grupos delictivos, porque no puede ser que estén operando de la manera que operaban".

Peritos de la Procuraduría capitalina trabajan en el análisis de los 42 cráneos, 40 mandíbulas, 31 huesos largos y un feto dentro de un frasco que fueron encontrados el pasado 22 de octubre, durante el operativo en la colonia Morelos.

La PGJ refirió, en una tarjeta informativa, que el altar fue descubierto el viernes en cuatro cateos en Peralvillo 33, versión que se contrapone a lo que informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el día de los hechos, pues entre los hallazgos en el lugar, uno de ellos era dicha ofrenda.

Sin embargo, no se precisaron cuántos presuntos restos óseos descubrieron en las nuevas diligencias que, de acuerdo con la información proporcionada, se realizaron este viernes.

Ésta es una de las inconsistencias en las que ambas dependencias han caído tras la realización del operativo en la colonia Morelos, pues anunciaron que 31 personas fueron detenidas, cuatro de ellas con prisión preventiva, y 27 que fueron liberadas.

Durante la audiencia, el juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna informó sobre 32 personas aseguradas y cinco a los que se les decretó la medida cautelar de prisión preventiva.