Comparece exsenador panista Jorge Luis Lavalle en el Reclusorio Norte por caso Lozoya

Este jueves el ex senador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, compareció por primera vez ante un juez federal a audiencia inicial por la denuncia presentada en su contra por el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya quien lo señaló de participar en actos de corrupción.

La diligencia estaba programada a las 10:00 horas pero inició con una hora de retraso y se realiza por videoconferencia ante el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte.

En la audiencia la Fiscalía General de la República (FGR) buscará que el juez vincule a proceso al ex senador por asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho; ninguno de estos merece prisión preventiva de oficio.

Lavalle Maury forma parte de los 70 nombres que Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, mencionó en su denuncia presentada ante la FGR en agosto de 2020 contra diversos ex funcionarios y funcionarios por actos de corrupción.

En concreto, el ex director de Pemex señaló a Lavalle Maury como parte del grupo de legisladores panistas que lo "extorsionaron" para dar su voto a favor de las reformas estructurales impulsadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En este grupo, también se encuentran, según el dicho de Lozoya, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Ricardo Anaya, Ernesto Cordero y Salvador Vega Casillas.

"A solicitud de (Luis) Videgaray Caso, de quien yo recibía instrucciones, recibí en diversas ocasiones a los legisladores de oposición cuyas exigencias ascendían, en un primer momento hasta en 50 millones de dólares para dar su voto a favor de la reforma energética", señaló Lozoya.

"Los legisladores señalados tenían una actitud muy agresiva ya que inclusive amenazaban con boicotear la reforma energética si no recibían sus sobornos".