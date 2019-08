Comparte Rojas estrategia para evitar "imposición" en Morena

El aspirante a la dirigencia de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, compartió su estreategia para" evitar las imposiciones en la elección interna y lograr la unidad en la pluralidad de Morena".

El también consejero de Morena criticó la convocatoria que supuestamente circula para elegir a los dirigentes de su partido, pues "estarían excluyendo de participar a millones de lopezobradoristas que gracias a su compromiso y su voluntad democrática, fueron indispensables para el triunfo de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena".

Rojas Díaz Durán aseguró que su partido "es la suma y la multiplicación de millones de voluntades que aspiramos a un cambio de régimen y que reflejan el mosaico de la pluralidad de la sociedad mexicana", por ello pidió impugnar la convocatoria para la dirigencia nacional "ante los Tribunales Electorales de cada entidad, por ser violatoria de sus derechos políticos y por ser antidemocrática, sectaria, excluyente y discriminatoria, porque no hay morenistas de primera ni de segunda".

Incluso, propuso a quienes hayan "cepillado" en la convocatoria para la dirigencia nacional organizarse no sólo ante los Tribunales electorales, sino buscando "elementos que demuestren que son miembros de Morena y que solicitaron su afiliación y que han sido rasurados de manera facciosa del padrón de militantes de Morena".

"No permitamos que burocraticen a Morena y mucho menos permitamos que aplasten la esperanza de un cambio radical en el país", pidió a los militantes.