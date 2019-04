"Comparto dudas frente a la 4T": Poniatowska

La escritora y periodista Elena Poniatowska admitió que comparte críticas e inquietudes sobre el desarrollo de la Cuarta Transformación (4T) del país, encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador; esto, ante algunas de las decisiones tomadas por el mandatario, las cuales han causado controversia al ser juzgadas como contradictorias e incluso fuera del marco legal.

De visita en Cancún, Poniatowska recibió, la noche del sábado un reconocimiento por su trayectoria periodística y literaria, en el marco del 49 Aniversario del nacimiento de este centro vacacional, el 20 de abril.

Este lunes, cuestionada sobre el gobierno de la 4T, la galardonada con el Premio Cervantes en 2013, pidió tener "paciencia" para ver los resultados del nuevo régimen que -asume- pretende romper con un pasado en donde los gobernantes trataban a México "como un rancho de su propiedad".

"Las críticas que usted le hace, son también mis críticas, pero creo que hay que darle tiempo. Así como él (AMLO) habla despacio, nosotros tenemos que ser pacientes, pacientes con su forma de hablar, pero también con los resultados que va a obtener.

"Lo que sí tenemos que reconocer es que el cambio es drástico", respondió Poniatowska a una de las preguntas que le fueron formuladas este lunes en el Teatro 8 de Octubre de esta ciudad, en donde dialogó con el público.

A la autora de libros como "La Noche de Tlatelolco", "Flor de Lis" o "Querido Diego, te abraza Quiela", se le planteó el desconcierto entre quienes han apoyado históricamente a López Obrador y ven en sus acciones una contradicción con su discurso; se le cuestionó además el riesgo de que la transformación, sea una simulación y termine siendo lo mismo que se criticó en el pasado.

Como ejemplos, se le mencionaron el retiro de fondos a organizaciones civiles que administran refugios de alta seguridad para mujeres víctimas de violencia extrema; la carta donde se solicita a España una disculpa por la invasión a México durante la Conquista, cuando al mismo tiempo se pretende imponer a los indígenas un proyecto de Tren Maya, sin consultarles siquiera si es lo que necesitan en sus comunidades.

También se le expuso que en el discurso, López Obrador afirma que hay "libertad de expresión", pero diariamente durante sus "mañaneras", descalifica a la prensa y promueve indirectamente las agresiones a reporteros o medios críticos; o basa su gobierno en el combate a la corrupción, pero ha dejado impunes a quienes en el pasado acusó de saquear al país.

"Yo comparto sus dudas, comparto sus inseguridades; creo que el arranque es duro, que es difícil justamente por el cambio; creo que lo que usted dice que ´sataniza´ o si usted quiere decirlo, culpabiliza a quienes no condena, contra quienes no se hace una sola acción; no hay castigo.

"No es un hombre punitivo, es un hombre que yo creo que tiene las mismas dudas, aunque es Presidente de la República, como ser humano tiene las dudas, comparte nuestras dudas, nuestros titubeos, comparte nuestra inseguridad, comparte el arranque de un país muy complejo, donde cada estado, es un país en sí", expresó.

Poniatowska consideró que hacer avanzar a un país en esas condiciones, es complicado. "Andrés Manuel está barriendo la casa, está limpiando las cucarachas, dándoles pisotones" -subrayó- "ya es hora de que haya un cambio, de que los que estén abajo, estén más o menos arriba y que los que estén arriba realmente reconozcan que la han hecho mal en todos los sentidos, porque si uno sólo vive para uno mismo, pues es uno una especie de pinche rata o de rata pinche".

Cuestionada sobre la política de la Cuarta Transformación en materia de salud sexual reproductiva, la periodista respondió que tiene la impresión de que no hay apertura, debido a la resistencia de la pareja presidencial, por motivos religiosos.

"No es que yo esté muy cerca de ellos, ni de Beatriz Gutiérrez Müller, ni de Andrés Manuel; yo tengo la sensación de que ellos son sumamente religiosos; de que no aceptan el aborto, desde luego; y no sé a qué grado acepten el control de la natalidad. Creo que muchas mujeres deberíamos planteárselo directamente.

"Yo pertenezco a un grupo llamado Católicas por el Derecho a Decidir, que dirige María Consuelo Mejía; también estoy cerca del grupo de Marta Lamas, y ellas son las que me informan, porque no es exactamente mi tema, pero me informan que no hay apertura en ese sentido. No la hay porque, seguramente por razones religiosas", dijo.

Elena Poniatowska criticó las declaraciones hechas por el escritor Mario Vargas Llosa sobre el gobierno de López Obrador; consideró que la respuesta de España, ante la solicitud de México, para ofrecerle disculpas por la Conquista, refleja "el enojo del ganador" y remarcó que siente "coraje" ante la líder sindical, Elba Esther Gordillo, "por el daño hecho a los niños y a la educación".

Movida por "la atracción de escuchar a la gente", respondió que de no ser periodista, oficio en el que incursionó desde 1953, con crónicas y entrevistas, estaría en casa, girando en torno a sus hijos.

Evocó pasajes que dan cuenta de cómo le tocó "picar piedra" y enfrentarse como mujer, con apellido extranjero, al mundo del periodismo mexicano, pero afirmó que aunque "te expone mucho, vale la pena". Escribir -dijo- es una disciplina, es "pensar, observar, criticar y consignar".