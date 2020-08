Compra de Agronitrogenados no fue obra sólo de Lozoya sino un negocio de la "cúpula": AMLO

La compra de la planta de Agronitrogenados no pudo haberla realizado solo el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, sino que se trató de un negocio en el que se hicieron acuerdos "desde arriba", aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Después de acabar de leer la denuncia del exfuncionario investigado por presuntos actos de corrupción relacionados con la compra de la planta "chatarra" a Altos Hornos de México (AHMSA), el mandatario mexicano dijo que siempre tuvo la sospecha de que este y otros negocios no se pudieron llevar a cabo sin que otros miembros de la "cúpula" intervinieran.

"Yo siempre sospeché de esa compra, porque es un negocio de la cúpula y aquí sí hay que decir, en abono a Lozoya, no podría llevar a cabo una compra de 270, 300 millones de dólares el director de Pemex sin que se enteraran en Hacienda por ejemplo", dijo el Presidente.

"En su momento dije que era el negocio más lucrativo que se había realizado en el mundo en los últimos tiempos", dijo sobre el caso de Agronitrogenados, porque desde el costo real del terreno y el muelle se pagaron 370 millones de dólares desde los menos de 100 millones que costaba realmente.

"Estamos hablando de un sobreprecio de 300, otros dicen 200 millones de dólares, pero en pesos son como 6 mil millones de pesos de sobreprecio. ¿Quién gana eso en una operación? ¿qué empresa gana eso?", cuestionó y recordó haber dicho que la compra de la planta "chatarra" a sobreprecio fue uno de los negocios más lucrativos que se habían hecho a nivel mundial en aquel momento.

Sobre la denuncia de Lozoya, luego de terminar de leerla, la calificó como "fuertísima" con elementos anecdóticos, como lo referente al supuesto regalo del ex gobernador César Duarte al entonces Presidente Enrique Peña Nieto, de un Ferarri. En el terreno de las "historias" también incluyó la supuesta entrega de una bolsa con dinero a una periodista. "Pero hay cosas de fondo como lo de Etileno XXI".

Desde el estado de Aguascalientes el mandatario mexicano destacó la importancia de conocer los contratos de los que se habla en la denuncia, pero también en los conocidos como en el caso del de la planta Etileno XXI, a la que se accedió entregar un subsidio del 25 por ciento. "Estamos hablando de cientos y si no de miles de millones de pesos, hay que hacer la cuenta bien", dijo.

OPINA SOBRE ANCIRA

Después de que se diera a conocer esta semana que el 11 de agosto Alonso Ancira Elizondo, presidente de AHMSA, recibió un amparo definitivo en contra de la orden de aprehensión emitida el 25 mayo de 2019, el Presidente López Obrador aseguró que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita no ha prescrito en este caso pues aún persiste una deuda de 200 millones de dólares con Pemex.

Además, acusó al empresario coahuilense de prestar aviones a políticos, financiar campañas electorales y aseguró que el caso no terminará hasta que no se devuelva el dinero a la empresa productiva del estado. Por ello, reiteró su confianza a Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la república (FGR), y dijo que es "ahora o nunca" el momento de terminar con la corrupción.

"No eso es lo que dicen sus abogados, pero todavía la Fiscalía tiene que decidir sobre esto. Tiene derecho a hacerlo, pero no prescribe ¿cómo va a prescribir si todavía se tiene la deuda? Pemex debe ese dinero, no es así" recalcó y destacó que la FGR busca la recuperación del dinero.

Ya sea AHMSA u otra empresa "tienen que pagar uno u otro, tienen que devolver el dinero, está demostrado, no requiere demasiada investigación" y cuestionó "¿cómo vamos a darnos por atendidos si no se repara el daño? Eso no lo podríamos hacer, sería complicidad, tiene que devolver el dinero, esa es la condición".