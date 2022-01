Compra esposa de Vargas Valdez casa de 3 mdd en EU

Mónica Bauer Mengelberg López, investigada en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por constituir una presunta red de empresas fachada junto a su esposo, el magistrado electoral José Luis Vargas Valdez, para triangular depósitos al extranjero, adquirió una nueva propiedad en Estados Unidos.

Se trata de un inmueble valuado en 3 millones de dólares, ubicado en Connecticut, Estados Unidos, entidad a la que ella fue trasladada hace menos de un año por la compañía multinacional para la que labora.

De acuerdo con documentos en poder de EL UNIVERSAL, para adquirir la propiedad Bauer solicitó un préstamo superior a 2 millones de dólares al banco HSBC en ese país.

Según los detalles de la compra, la fecha de contrato fue el 10 de septiembre de 2021 y HSBC USA es el banco que tiene la hipoteca del inmueble, que cuenta con un interés de 2.41%.

La casa tiene una superficie de 6 mil 445 pies cuadrados (598.76 metros cuadrados), cuenta con seis recámaras y cinco baños.

Fuentes familiares aseguraron que el crédito para la adquisición del inmueble es completamente de Bauer Mengelberg y que no hay involucramiento alguno de su esposo José Luis Vargas Valdez.

Añadieron, además, que la licitud del recurso utilizado como enganche está comprobado ante la institución bancaria estadounidense, la cual hizo una investigación previa al otorgamiento del crédito.

Antecedentes. Mengelberg López fue denunciada en 2021 por la UIF ante la Fiscalía General de la República (FGR), por haberse encontrado que, junto a su esposo, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) José Luis Vargas Valdez, constituyeron una presunta red de empresas fantasma para triangular depósitos en el extranjero.

De acuerdo con la unidad, Mengelberg López y el magistrado Vargas Valdez han tenido un estilo de vida que no es acorde con sus ingresos.

La Unidad de Inteligencia Financiera comenzó en 2020 la investigación contra el magistrado Vargas Valdez, por un presunto blanqueo superior a 30 millones de pesos, aparentemente obtenidos mediante actos de corrupción.

La denuncia se presentó en 2021 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por lavado de dinero, evasión fiscal y un esquema de empresas fachada para triangular recursos al extranjero.

Según la UIF, las cuentas en el extranjero estarían a nombre de Bauer Mengelberg, quien además adquirió propiedades en Miami, Estados Unidos; en Valle de Bravo, Estado de México, así como en Lomas de Chapultepec y Polanco, en la capital.

Asimismo, se detectaron depósitos de hasta 500 mil pesos en efectivo en cuentas del magistrado José Luis Vargas.

Sin embargo, la Fiscalía General decidió no ejercer acción penal y cerrar el caso, hecho ante el cual la UIF se inconformó e impugnó. Fue entonces que se presentó la denuncia en contra de Mengelberg López.

El magistrado Vargas Valdez defendió, en diciembre de 2020, que su patrimonio es compartido con su esposa, quien cuenta con un trabajo sólido y con mayores ingresos a los suyos.

EL UNIVERSAL pidió al magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su postura acerca de la nueva adquisición inmobiliaria de su cónyuge.

Se le preguntó si este inmueble había sido incluido en su declaración patrimonial, a lo que respondió que la adquisición, a crédito y con garantía hipotecaria del bien inmueble, será oportunamente incluida en su declaración patrimonial, la cual se modificará en mayo próximo, en el rubro que corresponde a su esposa.

La declaración patrimonial del magistrado electoral está reservada a petición de él mismo, situación a la que tiene derecho por ley.

En su respuesta enviada a este diario, el magistrado Vargas señala que a mediados de 2021, con motivo del desarrollo profesional de su conyuge, en la empresa internacional para la cual trabaja desde hace 18 años, fue contratada para una función directiva a nivel global, cuya sede central está en Connecticut, Estados Unidos.

"Derivado de ese nuevo encargo, mi esposa, junto con mis hijos, tuvieron que cambiar su lugar de residencia al estado de Connecticut. Por esa razón, ella obtuvo un crédito hipotecario para adquirir una casa habitación, mismo que fue otorgado por una entidad bancaria de dicho país, con base en su actual nivel salarial", explicó.

El total de las erogaciones que ha realizado con motivo del cambio de residencia, dijo, han sido sufragados con los recursos de ella, mismos que son lícitos y provenientes de las percepciones que como ejecutiva percibe.

"En consecuencia, no existe transacción financiera alguna que me vincule con la compra de dicho inmueble", resaltó.

Además, José Luis Vargas puntualizó que la reubicación del domicilio de su esposa responde de manera exclusiva a la "exitosa carrera profesional de casi 18 años" en la empresa para la cual labora.

"Y no tiene relación alguna con mi actividad como magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación", aseveró Vargas Valdez.