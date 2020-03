Compras de pánico, empujadas por empresas para obtener más ganancias: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, acusó que muchas de las compras de pánico que se han registrado en algunos partes del país por el avance del coronavirus, han sido empujadas, además del miedo entre la población, por la especulación de empresas comerciales para obtener mayores ganancias, y "quieren hacer su agosto".

"Las compras de pánico son parte del pánico, es decir, cuando hay un cúmulo desmedido de materiales ya sea comida, ya sea vitaminas, u otros medicamentos, por ejemplo para la fiebre, cubrebocas -lo hemos dicho muchas veces su inutilidad como medida preventiva- no conviene, porque muchas de estas compras, además de estar empujada por el miedo, están empujadas por la especulación comercial".

"El que fabrica cubrebocas, quiere hacer su agosto, el que fabrica desinfectante quiere hacer su agosto con los desinfectantes", comentó.

El subsecretario recalcó que ante la propagación de rumores de que tomar vitamina C ayuda a evitar ser infectados por coronavirus, aseguró que esto es una "protección bastante indirecta", debido a que la vitamina C es una sustancia que ayuda a que funcione bien el sistema inmune "es una protección, no quiere decir que de manera específica reduce el riesgo".

"Comprar pastillas de vitaminas, y en específico de vitamina C, no contribuye sustancialmente a protegerse. Ninguna vitamina es indispensable para esto", reiteró.