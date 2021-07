Compromiso pendiente, descentralización de secretarías: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció como un "compromiso pendiente" la descentralización de las secretarías del gobierno federal a diversas partes del país, pues justificó que con la llegada de la pandemia del Covid-19 se tuvieron que quedar en la Ciudad de México para enfrentar la emergencia sanitaria.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que se tiene que ir avanzando en la descentralización de las dependencias federales.

"Es un compromiso pendiente, no se ha podido cumplir. Yo en el Zócalo, cuando tomé posesión el 1 de diciembre de 2018 hice 100 compromisos con el pueblo, he cumplido 98 me faltan dos, y uno es el de la descentralización del gobierno federal, que no hemos podido, sobre todo por la pandemia que nos llevó a estar aquí para enfrentar el Covid y todo el daño que causa; pero ya vamos a ir avanzado en este propósito".

Detalló que entre las dependencias que sí han cumplido con esta descentralización está la Secretaría de Energía (Sener), quien ya se mudó a Villahermosa, Tabasco; y Segalmex a Zacatecas, pero reconoció que son muy pocas.

Recordó que la Secretaría de Bienestar (SB) se tiene que mover a Oaxaca, la Secretaría de Educación Pública (SEP) a Puebla y la de Turismo (Sectur) a Chetumal, Quintana Roo, mientras que Agricultura (Sader) se moverá a Ciudad Obregón, Sonora; y Pemex a Ciudad del Carmen, Campeche.

Recordó que este fin de semana, en su gira por Guerrero, supervisó, junto con el secretario Jorge Alcocer, el nuevo edificio a donde se trasladará la Secretaría de Salud (Ssa), que será donado por el gobierno estatal y que tendrá una capacidad para mil 500 servidores públicos.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que en el caso los empleados de base, el cambio a cada estado se realizará de manera voluntaria y se les apoyara para que puedan tener una vivienda así como acceder a diversos servicios.

"En el caso de los servidores públicos de confianza hay que movernos pero ayudarlos", comentó.

Indicó que en el caso del personal de Salud que se tenga que mover a Acapulco se tendrá que ver la posibilidad de crear un programa por parte del Fovissste para la entrega de créditos para tener una casa en el puerto.

"En fin, hacerlo bien, nada por la fuerza", agregó.