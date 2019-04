Compromisos se cumplen: AMLO

Mérida, Yuc.- Ante inversionistas de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno respetará y cumplirá los contratos con empresas extranjeras, así como los compromisos pactados en la negociación del T-MEC.

"Nos comprometemos a hacer realidad el principio que acaba de expresar [Thomas Donohue, CEO de la Cámara de Comercio de Estados Unidos] sobre la santidad de los contratos. Los compromisos en México se cumplen", dijo.

Al participar como testigo de honor en la firma del acuerdo entre la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para mejorar el comercio entre ambas naciones, en el marco del US-Mexico CEO Dialogue and Business Summit for Investment in México, el presidente López Obrador destacó:

"Debo agradecer al presidente Donald Trump por estar abierto a tratar nuestros asuntos comerciales, migratorios y de seguridad, y de la manera que consideró más eficaz: mediante el diálogo permanente y la cooperación para el desarrollo".

En presencia del secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, el mandatario respaldó la declaración conjunta firmada entre ambos sectores empresariales. Reiteró a los empresarios estadounidenses que el compromiso de su administración es a hacer valer un auténtico Estado de derecho.

Expresó que una de las estrategias de su gobierno es impulsar el sureste del país por medio de proyectos como el Tren Maya, la modernización del sector energético, así como el proyecto del Istmo de Tehuantepec, para acercar a los países de Asia con la Costa Este de Estados Unidos.

"Vamos a continuar con la política de fomento a la inversión, reduciendo impuestos y aumentando salarios sin afectar la estabilidad de las empresas en los 3 mil 180 kilómetros de la franja fronteriza con Estados Unidos".

El presidente López Obrador coincidió en que México y Estados Unidos necesitan uno del otro para crear una mayor prosperidad para los ciudadanos de ambos países, y de este modo acercar a las dos naciones.

Por la mañana, López Obrador resaltó que durante su encuentro con inversionistas de Estados Unidos y de México pedirá que le ayuden a crecer 4% anual al final de su sexenio.