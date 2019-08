"Comulgo con ideales del PAN", dice joven que criticó falta de apoyo al deporte

El nombre de Guillermo Ruíz Tomé se convirtió en un contenido viral en Twitter. Su discurso en el Senado de la República encendió la tribuna de las redes sociales al señalar que las medallas de la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 no son obra de la Cuarta Transformación.

Aunque pasadas unas cuantas horas Guillermo ya no es tendencia, el triatleta juvenil espera que su mensaje tenga mayor exposición que los 280 caracteres que se permiten Twitter.

"Ninguna de las 137 medallas se consiguió con menos de un año de trabajo. Esos logros no le pertenecen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto u alguno otro. Esas medallas son de los atletas, entrenadores y sus familiares", recalcó Ruiz en su visita a EL UNIVERSAL.

Estudiante de derecho en la UNAM y seleccionado juvenil de triatlón Guillermo Ruíz Tomé, fue invitado a un ejercicio de parlamento abierto del Senado de la República donde expuso sus propuestas para la creación de una Ley que juege a favor de los atletas, en especial con los juveniles.

Como gran parte de los contenidos que se vuelven virales, la historia del discurso de Guillermo se contaminó de información falsa. "Quiero aclarar que no milito en el Partido Acción Nacional como muchos están diciendo en redes sociales. Sí comulgo con ideales de varios de sus senadores como Kenia López Rabadán", aseguró.