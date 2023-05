Comunicadores indígenas exigen visibilidad en México y AL

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL). - Comunicadores interculturales hicieron un llamado para hacer visibles las dificultades, retos y situaciones que están silenciando la labor periodística de los comunicadores en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa; el medio independiente Agenda propia y la Red Tejiendo Historias, constan de 380 comunicadores de 17 países de América Latina.

El caso de México, comunicadoras del pueblo originario Náhuatl denuncian que los crímenes contra ellos y ellas no cesan en los territorios.

Uno de los grandes retos que enfrentan los periodistas enfocados en temas de perspectiva interculturales "No tener voz en los medios de comunicación en las ciudades, ni apoyo para crear medios interculturales, lo cual es una situación que dificulta visibilizar y transformar las realidades de los diversos grupos étnicos, ya sea directamente en sus territorios o en las ciudades", recalca Agenda Propia.

Sin embargo, enfatizan a los sectores públicos y privados para exigir a instancias judiciales prioricen investigaciones en los que "han silenciado a periodistas y medios indígena y no perpetúe la impunidad", ya que la muerte de un integrante de un pueblo indígena rompe el equilibrio de una comunidad.

Uno de los puntos principales es solicitar al Foro Permanente de Naciones Unidas y al Relator de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, Francisco Cali Tzay, un reporte sobre la situación que viven las y los comunicadores indígenas, ya que no existen datos desagregados en América Latina y el Caribe y a su vez se lleve la aplicación en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

También crear protocolos y rutas de atención con perspectiva intercultural en protección ante cuestiones de inseguridad, hostigamiento, y el respecto a las diversas prácticas culturales.

Reconocer y fortalecer a periodistas y comunicadores indígenas, así como sus narrativas y medios de comunicación

Mejorar el acceso a internet, a la tecnología y a las herramientas virtuales que permitan generar medios y canales de comunicación pensados para y desde las comunidades.

Uno de los casos que aún no tiene justicia en México, es el caso de Samir Flores Soberanes, comunicador y activista de Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos, que fue asesinado hace cuatro años y parte de la radio de la comunidad.