Comunidad científica protesta contra extinción de fideicomisos

Investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), de la Academia de Ciencias de Morelos y la Red ProCienciaMx llegaron al Senado para manifestarse contra la iniciativa que propone la extinción de fideicomisos, entre ellos los de ciencia y tecnología.

"Más ciencia, menos obediencia" y "Senador, no seas sumiso, protege al fideicomiso" fueron algunas de las consignas que la comunidad científica repitió una y otra vez. Lo hicieron desde un carril central de Paseo de la Reforma, donde marcharon hasta el Senado de la República.

Instalados en la calle Madrid esquina con París, en la colonia Tabacalera, los científicos expresaron su descontento con la iniciativa que propone la extinción de los fideicomisos.

Lorena Ruano, investigadora del CIDE, dijo que los más de 100 manifestantes de la comunidad científica acudieron al Senado en representación de los Centros Públicos de Investigación.

"Los Centros, incluidos el CIDE, se van a ver afectados. Somos más de 26 Centros de Investigaciones que ya nos hemos expresado contra la desaparición de los fideicomisos, porque estos centros dependen fundamentalmente de ellos. Muchos de los recursos de los fideicomisos son generados por nosotros mismos y no vamos a tener manera de administrar esos fondos que usamos para investigación en favor de México", señaló Ruano.

Agregó que toda la comunidad científica, incluida la UNAM y universidades privadas, está unida contra la eliminación de los fondos y fideicomisos que han sido señalados por el gobierno federal de ser corruptos y opacos.

"La iniciativa es muy grave porque también proponen desaparecer los fideicomisos de Conacyt, que son la columna vertebral de la investigación en México, esto no puede ser en una pandemia, cuando necesitamos más investigación científica para tratar de salir de este problema", declaró Ruano.

La investigadora del CIDE también calificó a la iniciativa como una propuesta "mal hecha", porque en ninguna parte se especifica cuál será el mecanismo sustitorio para obtener los recursos: "No está claro que nos van a regresar el dinero. No somos corruptos, estamos a favor de mejorar la vigilancia de los fideicomisos y su funcionamiento, pero desaparecerlos no es la solución".

La comunidad científica no estuvo sola en su manifestación, afuera del Senado también se instalaron colectivos de familiares de desaparecidos, exbraceros y marinos mercantes.

La marcha de la comunidad científica ya ha llegado a Avenida Insurgentes y ya cuenta con la participación de Sergio López Ayllón, director del CIDE.