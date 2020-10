Comunidad del Cinvestav protestará en San Lázaro

"Había una oportunidad histórica de la 4T de ser congruente con la declaración de que la ciencia es importante para el desarrollo económico, y sucedió lo contrario: un recorte muy grande al presupuesto de ciencia en el primer año de sexenio, recortes constantes a dependencias federales y a todas la secretarías, incluidas la de Educación y la de Salud. Ahora, la extinción de los fondos y fideicomisos es prácticamente el tiro de gracia", dice Liliana Quintanar, del departamento de Química del Cinvestav.

Quintanar acudirá mañana martes a las 10 horas a la Cámara de Diputados, junto con otros investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), para manifestarse contra la iniciativa que propone la extinción de 109 fondos y fideicomisos, incluidos una treintena de ciencia y tecnología.

La investigadora señala que el actual gobierno se está perdiendo de una gran oportunidad que tenía, porque en un inicio criticaron a gobiernos neoliberales que no pusieron valor en la ciencia; sin embargo, sostiene que ahora se ven niveles de financiación de ciencia que incluso son más bajos que los que se tuvieron durante el sexenio pasado.

El jueves pasado, la discusión de la iniciativa se pospuso para mañana debido a la falta de quórum, por lo que investigadores y becarios del Cinvestav buscarán generar alguna reacción en los diputados, porque a pesar del discurso oficial de que no habrá recortes a la ciencia, consideran que sí se verán afectadas sus investigaciones, entre las que destacan 60 proyectos relacionados con Covid-19.

La semana pasada, Marivel Solís, presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, y sus compañeros Alberto Villa, Edith Castañeda y Eugenia Hernández, aseguraron a los investigadores del Cinvestav que no habrá afectaciones a la ciencia, porque sólo cambiará el mecanismo y ahora "el apoyo llegará directamente a los investigadores".

Sin embargo, Liliana Quintanar señala que no está claro cómo será el nuevo mecanismo ni qué quedará estipulado en el nuevo reglamento.

Asimismo, lamentó que María Elena Álvarez-Buylla, titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), no defienda los fondos y fideicomisos relacionados con ciencia.

"Es desafortunado que la cabeza de sector no defienda una mayor inversión. No alcanzo a entender la lógica de que se diga que se van a disolver los fideicomisos y que el dinero llegará a quien lo necesita, pero al mismo tiempo se dice que se apoyará en la compra de medicamentos y la emergencia Covid-19. ¿Cómo seguirá llegando el dinero y se gastará en otras cosas? Hay gran ambigüedad en los mensajes de legisladores y presidencia, respecto al destino de estos recursos", plantea Quintanar.