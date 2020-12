Comunidad LGBT exige aprobar Ley de Identidad en Edomex

Por segundo día consecutivo mujeres y hombres travesti, transgénero y transexual realizaron una protesta frente al Congreso del Estado de México, en donde cerraron la entrada principal durante algunos minutos y también bloquearon calles del primer cuadro de la ciudad, para exigir a la Legislatura que apruebe la Ley de Identidad de Género.

Los inconformes amenazan con iniciar una huelga de hambre e instalar un plantón en las inmediaciones de la Cámara de Diputados si no eran atendidos por los congresistas locales para plantearles su demanda que tiene 16 años de no ser avalada.

"Nos quedaremos a acampar aquí para demostrar que si no les importan nuestros derechos, menos se preocuparán por nuestras vidas, porque de ese nivel es su cinismo y transfobia", expusieron los inconformes en un comunicado que leyeron.

Ayer también efectuaron una manifestación frente al recinto legislativo en el que impidieron la entrada y salida durante más de dos horas, además de que impidieron la circulación de vehículos en calles del centro de Toluca.

"El Congreso no se ha cansado de burlarse en nuestra cara, de pisotear nuestra dignidad, de reducirnos a botín político, de discriminarnos sin consecuencia alguna. Para la LX Legislatura somos nada, pero se equivocan. Somos más de lo que creen y de lo que pueden llegar a ser", denunciaron.

Otra comisión de la comunidad LGBTTTIQ+ acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para interponer una queja en contra de la LX Legislatura por presunta violencia institucional, omisión y discriminación.

Un grupo de manifestantes fue recibido por diputados locales y al término de la reunión las mujeres y hombres trans informaron que los congresistas se comprometieron a que el próximo viernes se dictaminará la iniciativa de Identidad de Género.

"Morena se compromete que con su mayoría de votos que son 38, el PRD 3 votos, que serían 41 votos y con esos 41 votos lograríamos gracias al esfuerzo y unidad de todos nosotros que la La Ley de Identidad de Género sea un hecho el próximo año, ahorita por los periodos legislativos tal vez no se pueda subir al pleno, pero si no en enero, febrero, marzo, abril se subiría al pleno y se votaría para publicarse en la Gaceta Parlamentaria de la Legislatura", dieron a conocer.

Las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Procuración y Administración de Justicia y Para la Igualdad de Género de la LX Legislatura mexiquense iniciaron ayer el análisis de la iniciativa para expedir actas de nacimiento por rectificación para el reconocimiento de la identidad de género, a petición de la persona interesada.

El documento propuesto por la diputada morenista, Liliana Gollas, plantea que toda persona que lo requiera podría solicitar que se modifique su identidad de género al oficial del Registro Civil en donde está asentada su acta de nacimiento, mientras que el acta de nacimiento original quedará resguardada y no se publicará ni expedirá constancia alguna, salvo mandamiento judicial, petición ministerial o por el interesado.

Con esta reforma se eliminará la necesidad de una prueba pericial para comprobar la reasignación de sexo, en virtud de que es un acto voluntario y está prohibido violentar el derecho humano a la intimidad.