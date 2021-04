Comunidad Triqui pide al gobierno de AMLO cumplir acuerdos

Integrantes de la Comunidad Triqui se manifestaron para pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador y al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, cumplir con las minutas de acuerdo que se han firmado desde enero de este año y que, con ello los ayuden a regresar a su comunidad en Tierra Blanca, Copala Oaxaca.

Los manifestantes señalaron que en tres mesas de trabajo con Encinas Rodríguez se les ha prometido apoyo para regresar a su comunidad, luego de que en diciembre del 2020 fueron desplazados con violencia por un grupo armado, en donde, incluso murieron cuatro personas de su comunidad; sin embargo, hasta la fecha no hay avances por parte de las autoridades.

"¡Nos estamos manifestando por necesidad, no cerramos las calles porque nos guste, pero ya queremos regresar a nuestras casas, estamos pasando hambre aquí y en nuestra comunidad teníamos una vida feliz", eran parte de las consignas que hacían los integrantes de la comunidad de Tierra Blanca quienes afirmaron que no dejarán de manifestarse hasta que el gobierno cumpla con la promesa que les hizo de ayudarlos a regresar a sus casas.

"Estamos aquí porque en Tierra Blanca estamos amenazados de muerte, lo único que queremos es que el gobierno nos ayude", lamenta una de las integrantes, quien refirió que ya cuentan con tres minutas firmadas por el subsecretario, en el que afirman que se les regresar a su comunidad.

"Con finalidad de lograr el retorno seguro de las personas desplazadas de Tierra Blanca Copala, se realizarán dos reuniones por separado en dicha comunidad, en un primer momento entre funcionarios del Gobierno Federal y quienes permanecen en la localidad, y en un segundo momento entre funcionarios del Gobierno Federal y quienes se encuentran desplazados fuera de ella buscando construir consensos, en estas reuniones se contará con presencia de la Guardia Nacional", se lee en el último documento el pasado 4 de marzo.

Los manifestantes informaron que desde esa ocasión, el gobierno no les ha mostrado avances del proceso, contrario a lo que el Presidente ha mencionado en sus conferencias matutinas, ya que afirman, están muy atentos a todos los canales pero en ninguna parte tienen respuestas.

El 25 de enero fue la primera vez que lograron reunirse con el gobierno, desde ese día decidieron instalarse en Eje Central, luego, tras otra reunión con el gobierno, se movieron al Zócalo de la Ciudad de México, pero afirman que la espera fue demasiada y ya no quieren seguir en estas condiciones, por lo que decidieron volver a Eje Central, de donde, señalaron, no se moverán hasta que el gobierno les solucione sus peticiones.