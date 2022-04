Comunidades de Oaxaca acusan a Segob de "proteger" minera canadiense

OAXACA, Oax., abril 5 (EL UNIVERSAL).- El Frente No a la Minería por un Oaxaca de Todas y Todos acusó a funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) de "ponerse al servicio" de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines y la Compañía Minera Cuzcatlán que tiene sus operaciones en la comunidad de San José del Progreso. La organización explicó que funcionarios de la Segob, violando su derecho a la libre determinación, visitaron a diferentes comunidades que conforman el Frente No a la Minería para invitarles a una reunión "para escuchar las inquietudes y demandas... contando con la presencia de directivos de la Compañía Minera Cuzcatlán de San José del Progreso". Pero recordó que la decisión de sus asambleas ha sido unánime y contundente al expresar que no quieren minería en sus territorios y por lo tanto, la compañía minera Cuzcatlán no tiene cabida en sus comunidades.

"Nuestras declaratorias de territorio prohibido para la minería niegan categóricamente la entrada de cualquier promotor del proyecto minero, dichas declaratorias han sido exhibidas y entregadas ante el gobierno federal". A través de un comunicado, denunciaron que el papel de la Segob protege intereses particulares en detrimento de los derechos de comunidades indígenas y campesinas de Valles Centrales.

Y de nueva cuenta condenó y denunció la autorización de impacto ambiental otorgada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para continuar con sus operaciones por 12 años más. Hasta abril, apuntó, esta Secretaría no ha querido dar la cara a las comunidades afectadas por el proyecto minero. El Frente No a la Minería aseguró que ningún acuerdo ha sido cumplido por el gobierno de la "Cuarta Transformación" encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que, por el contrario, su actuar ha generado un clima de desconfianza y opacidad en los Valles Centrales.

Anunció que por instrucción de sus asambleas y en respeto a su dignidad y su derecho a la libre determinación, ningún funcionario de Segob y Semarnat tiene permitido entrar a sus comunidades. "El Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos reitera su compromiso con el medio ambiente, el tejido social comunitario y el desarrollo desde nuestras propias necesidades. Nuestra defensa es legítima, legal y pacífica, por lo que exigimos una reunión de trabajo con Andrés Manuel López Obrador".

Finalmente expresó que en los Valles Centrales de Oaxaca existe una legítima preocupación por la contaminación del ambiente y la pulverización del tejido social desde la imposición del proyecto minero "San José".

Al respecto, en diversas ocasiones la Compañía Minera Cuzcatlán ha denunciado que existe una "campaña de desprestigio en su contra" organizada por un grupo de opositores a la actividad minera, en su gran mayoría ajenos a los habitantes de Magdalena Ocotlán, comunidad que colinda con San José del Progreso, donde se ubica su complejo.