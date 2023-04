Con AMLO, campesinos están más descobijados que nunca: PAN

A-AA+

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, aseguró que, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los campesinos en México están más descobijados que nunca.

A través de un comunicado sostuvo que el campo se encuentra en el total abandono y que hoy los productores no cuentan con el mínimo apoyo ni créditos para poder sacar a flote sus cosechas.

"Con arrogancia, López Obrador justificó la liquidación de Financiera Rural, asegurando que se apoyaba a los machuchones y productores influyentes y ahora se apoya de otra forma a los productores. Nos gustaría saber de cuál forma, porque el campo está más desprotegido y hundido en la pobreza que nunca", puntualizó.

Cortés Mendoza, calificó de "verdaderamente preocupante" que se afecte a los campesinos al quitarles la oportunidad de alcanzar un crédito accesible, ya que los bancos privados casi no financian proyectos agrícolas y tienen intereses muy altos e inalcanzables.

"López Obrador está destruyendo de un plumazo todo, sin analizar consecuencias, necesidades ni urgencias", sentenció.

Detalló que la Financiera Rural "aun siendo insuficiente" daba un apoyo real del Estado para la producción del campo, que servía a los agricultores para que sacaran a flote sus cultivos y tuvieran cosechas con alguna ganancia.

"Sin embargo, ahora se enfrentan a un régimen que los desdeña completamente y oprimirá aún más, provocando que la brecha de desigualdad se haga más grande. Sin créditos de avío, sin crédito refaccionario y sin financiamiento para la tecnificación el campo entrará en una pobreza sin precedentes en las zonas rurales", señaló.

El dirigente nacional expuso que además los productores agrícolas se enfrentan a un panorama sombrío porque padecen el cambio climático que ha modificado por completo el ciclo de producción, las sequías o lluvias extremas, el incremento de plagas de insectos, roedores u hongos.

En contraste, dijo, en otros países ya hay acciones concretas para combatir estos factores; sin embargo, "México continúa en el atraso y la total indiferencia del gobierno para apoyar en este sentido a los campesinos".

Finalmente, del líder albiazul, advirtió que el incremento de la violencia en México también es un factor que acecha al sector campesino, pues está sujeto a la extorsión del crimen organizado y al pago de cuotas; "problema que no solo no ha resuelto el gobierno de López Obrador, sino con su fallida política de "abrazos a los criminales" el control territorial de los grupos delictivos se ha expandido"

"El campo no necesita dádivas, le urge tecnificación, créditos, apoyo, comercialización, seguridad y justicia que desde 1925, el fundador de Acción Nacional, Manuel Gómez Morin, impulsó con el establecimiento de un banco nacional refaccionario dedicado a este sector, y quien sugiriera en ese entonces un sistema global de crédito que incluyera un corpus legal donde se contemplara la ley agrícola, el registro de la propiedad, un banco agrícola y sociedades organizadas por agricultores individuales", concluyó.