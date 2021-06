Con AMLO, se limaron asperezas: Javier Corral

Tras una reunión de casi dos horas que calificó de cordial, respetuosa y afectuosa, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, aseguró que él y el presidente Andrés Manuel López Obrador limaron todas las asperezas que existían, pues afirmó que entre ambos "hay más coincidencias que divergencias".

En entrevista afuera de Palacio Nacional, Corral detalló que entre los temas que se trataron fue la situación financiera, la migración, la vacunación contra el Covid-19 y el proceso de extradición del exgobernador chihuahuense César Duarte, detenido en Estados Unidos por acusaciones de peculado y lavado de dinero.

"Realmente estoy muy contento porque hemos tenido una reunión muy franca, muy respetuosa y debo agregar, afectuosa, a lo largo de más de una hora, quizá una hora y media. Hemos conversado cordialmente el Presidente de la República y un servidor y hemos tocado varios temas que están en el mayor interés de Chihuahua y del país, y en ese sentido debo decir que me encontré un Presidente de la República receptivo, y empático a nuestros planteamientos y propuestas", dijo.

"¿Se podría decir que ya superaron las diferencias?", se le preguntó.

"Hemos limado nuestras asperezas, sin dejar de reconocer que tenemos diferencias, pero incluso sobre esas diferencias, el Presidente y yo hemos concluido el día de hoy que tenemos muchas más coincidencias que divergencias", respondió.

Javier Corral Jurado señaló que en el encuentro se habló la situación financiera y presupuestal del estado al cierre de su administración en donde, indicó, se han explorado distintas alternativas para apoyar económicamente al estado y destacó que se reinstaló la mesa de coordinación en materia de seguridad entre su gobierno y la Federación.

"Toda vez que seguimos enfrentando un déficit operativo alto y obviamente pasivos en sectores claves, tanto de salud como de educación y seguridad, y el Presidente de inmediato resolvió con algunos colaboradores buscar distintas alternativas.

"Hemos abordado temas de seguridad pública, nuestra mesa de coordinación para la construcción de la paz está totalmente reinstalada, con una espléndida relación con la secretaria Rosa Icela Rodríguez (titular de la SSPC) hemos abordado el tema migratorio como un mandato específico de la mesa de coordinación y otros asuntos que son muy importantes por qué la gran coincidencia que tenemos el presidente de la República y un servidor por sobre cualquier diferencia es el combate a la corrupción, ahí tenemos plena comunión, ahí tenemos absoluta convergencia y por supuesto que hemos coincidido en varios de los planteamientos que hecho sobre, sobre todo el proceso de extradición del ex gobernador de Chihuahua", expresó Corral.

"¿De ese tema a qué se llegó?, ¿qué hay de nuevo?", se le preguntó.

"Tenemos un avance muy importante, avances por las características propias de estos asuntos pues yo no podría compartir las cosas, pero lo que sí puedo decirles es que en si en algo tenemos una coincidencia en equivocado el presidente y un servidor es en la transcendencia en el combate a la corrupción y este es un esfuerzo que se reconoce de ambas partes. Estoy realmente muy contento", dijo.

El gobernador adelantó que, antes de que termine su gobierno, el presidente López Obrador aceptó realizar una gira de trabajo por esa entidad para visitar Ciudad Juárez y Chihuahua capital, en donde "será la oportunidad para volver a enfatizar las coincidencias sobre las diferencias que podamos tener".

"Vamos a avanzar muy bien en este tramo final, debo decir que el presidente ha aceptado una invitación que le hice para estar en Chihuahua, vamos a organizar una agenda de trabajo del presidente tanto en ciudad Juárez como en Chihuahua capital y creo que será la oportunidad de volver a enfatizar las coincidencias sobre las diferencias que podamos tener", señaló.

Sobre el tema del Tratado Internacional de Agua con Estados Unidos, Javier Corral afirmó que se ha superado "un momento complicado".

En el caso de la aplicación de vacunas contra coronavirus en la frontera, el gobernador Corral Jurado señaló que "la vacunación fronteriza va", pues detalló que su gobierno se ha comunicado con Rosa Icela Rodríguez (encargada de la vacunación fronteriza) quien le ha informado que es probable que en dos semanas inicie la vacunación en Ciudad Juárez.

"La vacunación fronteriza va. Nosotros hablamos con la secretaria Rosa Icela Rodríguez y ella nos informó que era muy probable que en dos semanas pudiera iniciarse en Juárez el proceso de vacunación, todas estas manifestaciones que se están haciendo ahora, o este desplegado que ha aparecido es la inercia de la campaña, hay ciertos sectores que siguen en campaña, esa dinámica ya terminó, el proceso de vacunación va y se le va a cumplir a los juarenses", afirmó.