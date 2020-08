Con asesinato de comandante, suman 19 policías asesinados en Morelos

El Sevilla se consagró campeón de la edición 49 de la UEFA Europa League y llegó a su sexto título del certamen (2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16 y 2019/20).

Además, lleva el 100% de efectividad en las Finales de UEL y se mantiene como el gran dominador histórico de la competencia, mientras que el Inter de Milán no pudo sumar su cuarto título (campeón en 1990/91, 1993/94 y 1997/98).

Los equipos italianos no pueden conquistar la Europa League hace 21 años, cuando Parma fue campeón en la temporada 1998/99 (Final: 3-0 vs Olympique de Marsella).

España se mantiene como el país con más títulos con 12 consagraciones (5 subcampeonatos), mientras que Italia se quedó en 9 títulos (7 subcampeonatos). El podio lo completa Inglaterra, con 9 conquistas (7 subcampeonatos).

El camino del campeón. Sevilla fue primero del Grupo A que compartió con APOEL (Chipre), Qarabag (Azerbaiyán) y Dudelange (Luxemburgo). Se impuso ante Cluj (Rumania) en 16avos por 1-1 y avanzó gracias al gol de visitante. Luego superó 2-0 a Roma (Italia) en octavos, 1-0 a los Wolves (Inglaterra) en 4tos, 2-1 a Manchester United (Inglaterra) en Semifinales y 3-2 a Inter en la Final.

Luuk de Jong mantuvo su racha y anotó un doblete en la Final de Europa League. El delantero neerlandés marcó 2 goles ante Inter en el partido decisivo e igualó lo realizado en las definiciones del certamen por Eden Hazard (Chelsea) en la temporada 2018/19 (4-1 vs Arsenal) y Anotine Griezmann (Atlético Madrid) en la edición 2017/18 (3-0 vs Olympique de Marsella).

El gran récord de Romelu Lukaku. El delantero belga (Inter), con el tanto convertido en la Final, llegó a 11 partidos consecutivos anotando al menos un gol en UEFA Europa League: 8 goles en 5 juegos con Everton (Inglaterra) y 6 goles en 5 juegos para el Inter.

Números destacados de la Europa League 2019/20:

Manchester United (Inglaterra) fue el equipo con más goles convertidos con 25 tantos.

Bruno Fernandes (Manchester) fue el goleador del torneo con 8 goles. La particularidad: 5 fueron desde el punto del penal.

Con 197 partidos jugados, el promedio de gol de la competencia fue de 2,78 por encuentro.