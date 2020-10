Con barro, artesana crea "macectomías"

Senos pequeños, caídos, grandes e incluso solos, forman parte de la obra hecha en macetas por Irma Karen Pichardo, una de las pocas artesanas que transforma el barro en piezas únicas y surrealistas, entre las que destacan sus "macectomías".

"Hay quien se intimida ante mis macetas. Hay pudor ante las formas femeninas que recreo. A mí me gustan las plantas, es una idea de naturalidad, de aceptación. Los objetos de barro son orgánicos que de forma natural se combinan con las plantas", indicó Irma Karen, artesana del barrio de Santa Cruz.

Igual que en la naturaleza, hay variedad en los senos que forman parte de su obra en macetas, desde cinco hasta 30 centímetros de altura, con curvaturas pequeñas, caídas e incluso solas.

"Mi obra cuestiona los estereotipos del cuerpo perfecto, de los senos perfectos. Es algo que lastima mucho la identidad de las mujeres, por ello, incluso hay macectomías , como símbolo de una mastectomía que salva vidas", reconoció Irma Karen.

Dice que es un tema delicado hacer conciencia de que independientemente de la idea que se tenga de cómo debe ser el cuerpo, poder salvarlo es súper importante.

"Las plantas también tienen plagas, es un ejemplo metafórico de la vida del ser humano y se puede asemejar a la vida de las mujeres. Tienes que quitarle la hoja que ya la está matando. Si no le quitas, la planta se va a morir.

"No obstante, aunque le quites una hoja, la planta va a crecer e incluso a florecer. Se puede observar en mis plantas. Se salvan cuando les quitas hojas secas. Así pasa con esta enfermedad.

"Es un tema tabú, del que muchos no quieren hablar. Hasta cuando yo mostraba las macetas, algunos las veían de lejos, intimidados. Finalmente, son formas a las que cada quien les pone un significado", consideró Irma Karen.

Como artista, sabe que no está exenta de este riesgo. Pero dice queomo mujeres, más que tratar de ajustarse a los estereotipos, se debe pensar en su salud, pero sobre todo en la integridad.

Irma transformó su casa en el lugar donde crea sus figuras, que busca promocionar en su página electrónica y en bazar de macetas.

Estas creaciones empezaron hace poco más de un año, cuando Irma decidió moldear barro de Metepec, un Pueblo Mágico del Estado de México y cuna de grandes alfareros reconocidos a nivel nacional e internacional, donde se creó el "Árbol de la Vida" que ha dado la vuelta al mundo.