Con bloqueo, migrantes exigen a Comar citas y trámites eficaces

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 21 (EL UNIVERSAL).- Ante la lenta o nula gestión de procesos en que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) mantiene a cientos de migrantes que tienen la intención o ya solicitaron refugio en el país, grupos de extranjeros bloquean de forma involuntaria la calle Versalles 49, alrededor de las instalaciones de la sede, para exigir una cita y que se les brinde atención digna y oportuna.

Así lo denunciaron en entrevista con EL UNIVERSAL familias procedentes de Venezuela, Honduras y algunos hombres cubanos, que desde el mes de diciembre de 2022 están inmersos en la incertidumbre de su estatus en México, pues aseguran que realizar el trámite es un calvario, ya que las autoridades les brindan escasa información sobre el proceso, la atención es deficiente y se programan pocas citas, que además son muy espaciadas.

"No estamos bloqueando con propósito. Hoy nos pusimos de acuerdo para venir porque nos dan citas muy prolongadas, por ejemplo, de dos, tres meses y no tenemos dinero, ni comida, para estar aquí esperando. Nosotros queremos irnos para poder trabajar", dijo Patricia, migrante cubana que duerme en un estacionamiento frente al edificio desde hace 15 días.

El pasado 25 de enero de este año EL UNIVERSAL reportó las condiciones en que cientos de migrantes se encuentran mientras esperan se dé respuesta a su solicitud de refugio o una cita para iniciar con el trámite: sin comida, pernoctando en las calles y parques, en medio de contagios de enfermedades respiratorias y bajo la amenaza de grupos de extorsionadores que les prometían acelerar su trámite.

A dos meses de dicho informe, los extranjeros se encuentran en un estado similar o empeorando, según reportan las personas que hoy esperan su turno en la larga fila para ingresar al edificio.

"La semana pasada nos cayó una lluvia tremenda. Yo vengo con mis dos niñas y mi mujer; mi compañero viene con su hermana, ahora todos tenemos tos porque nos mojamos los pies, la ropa. No hay techo. No hay salud. No hay citas tampoco, entonces no podemos irnos, ni aunque nos corran", dijo Roberto, migrante venezolano que se encuentra varado en México desde hace dos meses.

Asimismo, reportaron que el viernes pasado hubo una visita de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en la que retiraron documentos e identificaciones a varias personas.

Según Patricia, pudo haberse realizado porque en el área ha incrementado la delincuencia con la llegada de más personas que buscan se atienda su solicitud de refugio en México y la creciente constitución de grupos de haitianos que prometen facilitar el trámite, generar un turno o guardar lugares en la fila a quienes llegan y desconocen la dinámica de los trámites.

Hasta el momento, autoridades de la Comar salieron a organizar al tumulto de migrantes congregados en Versalles 49 en la colonia Juárez a través de altavoces para ordenarlos por segmentos; sin embargo, no han emitido alguna otra información de utilidad o comunicado para informar y disipar al grupo de extranjeros.