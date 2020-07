Con botarga de Covid-19 promueven uso de cubrebocas en Morelos

En Jojutla, municipio ubicado en sexto lugar de la tabla general de defunciones por Covid-19, con 39 decesos, inició una campaña en terminales del transporte público para dotar de cubrebocas a personas que no lo usan, mientras tanto la Secretaría de Movilidad y Transporte levantó infracciones contra conductores que incumplen con la dotación de gel anti-bacterial y el uso de cubrebocas.

Carlos Arturo Herrera Navarro, director del área, informó que esta campaña de concientización se realiza con apoyo de una botarga que simboliza el virus, la cual recorre las bases de las unidades del transporte público y obsequia cubrebocas a aquellas personas que no tienen, además invita a los conductores a usarlo y evitar subir a personas que no lo porten. Herrera Navarro recordó que el pasado 17 de julio las combis regresaron a sus bases habituales en la zona de los mercados, lo que aumenta la probabilidad de contagio del virus, por lo que las medidas preventivas deben de mantenerse.

"Estaremos en supervisión para que se cumplan estas medidas, para los conductores habrá sanciones si incumplen y para los usuarios del servicio únicamente se les restringirá el acceso a las unidades", dijo. Por su parte el director general de Transporte público y privado en Morelos, Javier Ríos Enríquez informó que se han entregado 86 infracciones a conductores del transporte público por no respetar las medidas básicas de higiene como el uso de cubrebocas y gel antibacterial.

Destacó que luego de recibir varias quejas realizaron un operativo de supervisión en las unidades del transporte público con itinerario fijo y el resultado arrojó 86 infracciones, que se convierten en sanciones económicas con multas de hasta 10 Unidades de Medidas y Actualización (Umas), lo que equivale a 870 pesos aproximadamente. Además dentro del operativo se detectó que algunos conductores de taxi se aprovechan la contingencia sanitaria para ofrecer servicio colectivo, diferente al concesionado, por lo que a la fecha se detuvieron a 30 vehículos.

Ríos Enríquez hizo un llamado a los transportistas para que cumplan con las disposiciones que marca el decreto oficial donde se les informa que deben prestar el servicio con el uso de cubrebocas y al 50 por ciento de su capacidad. La Secretaría de Salud reportó 3 mil 939 casos confirmados acumulados, 825 muertes, 615 sospechosos, 223 confirmados activos y 3 mil 810 casos negativos.