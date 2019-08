Con cantos, oraciones y ofrendas paseños y juarenses unen su luto

La noche del lunes, los paseños se unieron en cantos y oraciones alrededor de las ofrendas florales que se han colocado junto al lugar donde ocurrió la masacre el pasado sábado y que dejó sin vida a 22 personas.

En el mismo sitio donde ondean las banderas de México y Estados Unidos, paseños y juarenses se reúnen de día y noche para cantar, orar y colocar ofrendas en honor a las personas fallecidas en el tiroteo del pasado sábado.

Desde la noche del sábado, los ciudadanos de ambos países se congregan para realizar vigilias, este lunes la reunión fue en las inmediaciones de la tienda Walmart, junto al altar conformado espontáneamente por dolientes de lo sucedido.

El altar vestido con flores, globos, dibujos y cruces blancas que llevan el nombre de los muertos en el ataque es visitado a todas horas y ha ido creciendo conforme transcurren las horas.

Las madres llevan a sus hijos y los abuelos a sus nietos, sin importar que no conozcan a ninguna de las víctimas en el multihomicidio, pues lo importante es inculcarles un mensaje de amor y solidaridad por el prójimo.

Un niño de 11 años llegó al lugar con varios dibujos y mensajes realizados por él mismo, con un español apenas entendible expresó "No más violencia", mientras colocaba los dibujos en puntos visibles de la ofrenda.

Las cartulinas colocadas en el sitio evocan a la fuerza y unidad de El Paso, Texas y otros mensajes se solidarizan "en memoria de nuestros hermanos y paisanos de Ciudad Juárez, Chihuahua y todo México".

Con cantos dirigidos a Dios, en inglés y español, las familias unen su luto y dolor; muchos de los que ahí se encuentran tuvieron la fortuna de no perder a un familiar directo, ni si quiera de tenerlo lesionado, pero la consternación es generalizada, pues siendo El Paso una de las ciudades más seguras de Estados Unidos, nunca esperó vivir un momento como ocurrido el sábado pasado.

Hasta el momento 22 personas han perdido la vida tras este hecho y, de acuerdo al último reporte, 15 continúan hospitalizadas, dos de ellas en condiciones críticas.

Este miércoles se espera en El Paso la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que algunas organizaciones y políticos han mostrado su rechazo a la visita del mandatario, existe expectativa por lo que pudiera ocurrir en la ciudad fronteriza.