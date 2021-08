Con carta responsiva gobierno se "lava las manos": PAN

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados consideró como "irresponsable" el regreso presencial a clases planteado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador; y los panistas consideraron que la Secretaría de Educación Pública delega toda responsabilidad a los padres de familia a través de una carta responsiva, con la que se lava la manos ante contagios y posibles casos graves de Covid-19 entre los estudiantes.

A través del diputado federal panista, Héctor Saúl Téllez, dijo que aun cuando todos los indicadores evidencian que no es viable un regreso a clases presencial, el gobierno federal, a través de la SEP, pondrá en riesgo la salud de la niñez mexicana al insistir en reanudar las actividades académicas en las escuelas de nivel básico.

"Ante el incremento de casos detectados durante la llamada tercera ola, contrario a establecer medidas sanitarias que permitan frenar los contagios, la SEP pone en riesgo la salud de los niños para cumplir con el capricho del inquilino de Palacio Nacional que advirtió que llueva, truene o relampaguee, habría regreso a clases presenciales el próximo ciclo escolar, es una decisión criminal", apuntó.

Recordó que desde el inicio de la pandemia en México, el gobierno ha tomado decisiones erráticas que más allá de contener y reducir los contagios, han generado todo lo contrario, además de la manipulación en las cifras de contagiados y muertes por Covid-19 en México.

Dijo que la carta responsiva que la SEP está obligando a firmar a todos los padres de familia que tomen la decisión de enviar a sus hijos a clases presenciales en el ciclo escolar que iniciará el 30 de agosto próximo, es la manera en la que el gobierno federal busca "lavarse las manos", ante cualquier contagio y consecuencias graves de salud para los estudiantes.

"La salud y seguridad de nuestros niños y niñas es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad, con esta carta responsiva el gobierno quiere lavarse las manos y evadir su responsabilidad ante un posible contagio que pueda poner en riesgo la salud de los menores, peor aún, que se llegue a la pérdida de vidas", dijo.

Téllez Hernández, destacó que antes de pensar en un regreso a calases presenciales, los gobiernos federal y locales deben buscar establecer protocolos sanitarios y medidas que permitan un ambiente seguro para los menores en las aulas; incluso dijo, pensar en la posibilidad de vacunar a la población de 12 a 18 años de edad como en los Estados Unidos y seis países europeos.

Recordó que durante la llamada tercera ola de Covid-19 en el país, varios estados como Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Colima y Jalisco se encuentran en semáforo rojo ante el elevado número de contagios que se han registrado; mientras que la Ciudad de México, aun cuando el gobierno federal estableció el mismo color, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum decretó semáforo naranja y mantiene las actividades como si fuera verde.

Sostuvo que a diferencia de la primera y segunda ola de contagios, el sector poblacional más afectado en la tercera ola son los jóvenes y niños que aún no han sido vacunados.

hasta el 2 de agosto, el número de contagios entre los jóvenes entre 15 y 29 años de edad ascendió a 640 mil 757; mientras que en menores de 15 la cifra registrada es de 79 mil 633 casos confirmados.

Hasta el lunes 16 de agosto, la Secretaría de Salud reportó siete mil 172 nuevos contagios, para sumar un total de tres millones 108 mil 438 casos detectados desde el inicio de la pandemia; y según las autoridades sanitarias el número de defunciones alcanza las 248 mil 652.

Regreso a clases, "riesgo mortal": PRD

Por su parte, la secretaria General del PRD, Adriana Díaz Contreras, rechazó rotundamente la afirmación presidencial relativa a que los niños, niñas y adolescentes deben "correr riesgos" para asistir a la escuela, ya que esos riesgos significan contagios y muertes que pueden evitarse.

"El presidente de la República perdió la cordura al decir que se tienen que correr riesgos. Nadie en México está facultado para jugar con la vida de los niños y adolescentes, por lo que la insistencia de tener clases presenciales es criminal", aseveró a través de un comunicado de prensa.

La perredista recordó que la tercera ola de Covid-19 ya superó el máximo de contagios alcanzados durante la segunda ola, con el predominio de la variante Delta mucho más agresiva. Además, criticó a Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, por justificar el regreso a las clases presenciales bajo el argumento de que la tasa de mortalidad entre niños y adolescentes es muy baja.

"Sin embargo, al 8 de agosto de 2021 se habían registrado cerca de 61 mil contagios por Covid-19 y 613 defunciones en niñas, niños y adolescentes. Es un principio ético que el gobierno debe proteger la vida de toda la población, y este principio se convierte en obligación cuando se trata de los niños, niñas y adolescentes", sostuvo.

Díaz Contreras propuso que el decálogo de las clases presenciales sea aplicado cuando en cada entidad y municipio se haya superado tres semanas consecutivas de semáforo epidemiológico verde.

"El mal manejo del combate contra la Covid-19, que está por cumplir 19 meses de pandemia, es prueba suficiente de que el gobierno no podrá proteger a los estudiantes, y será incapaz de evitar contagios y muertes entre los más de 30 millones de niños y adolescentes de educación básica", lamentó.