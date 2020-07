Con celebración virtual, Landau encabeza festejo de Independencia de EEUU

Para celebrar el 244 aniversario de la Independencia de su país, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, preparó una fiesta virtual a través de la cual recordó que el estado de la naturaleza humana es de libertad y no de servidumbre.

En video de 25 minutos, el diplomático estadounidense hizo una inusual celebración de independencia, a la que convocó a personalidades del mundo de espectáculo.

Se puede ver al Dj Steve, Aoki; Gene Simons, de Kiss, Jesse y Joy; Sheenna Easton; Mike Shinoda, de Linkin Park; el pianista David Lans, entre otros, que enviaron una felicitación a todo el personal de la embajada de Estados Unidos en México, por el 4 de Julio, Día de la Independencia.

Landau, dirigió un mensaje a sus conciudadanos y amigos, en el cual sugirió la lectura de la Declaración de Independencia estadounidense.

Apostó que para el grueso de la población en su país, el 4 de julio es asociado con fiesta y comida o el final del comienzo del verano, como para él.

"Puedo suponer que no encontrarás a una sola persona entre 100, que inmediatamente asocie el 4 de julio con la política, pero en realidad de eso mismo se trata, es el aniversario de un documento en particular: La Declaración de Independencia, que es de los documentos políticos más importantes en la historia de la humanidad", expresó.

Landau sintetizó que esa declaración tiene como punto esencial el que cada individuo fue creado por Dios con todos los derechos naturales que se incluyen en las palabras que cada alumno estadounidense debe aprender: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.

"Es decir, el estado de la naturaleza humana es un estado de libertad, no de servidumbre, en el que las personas establecen gobiernos para mejorar su capacidad de disfrutar de sus derechos naturales otorgados por Dios, no de restringirlos", señaló.

La tesis central de la Declaración de Independencia, agregó, establece explícitamente que los gobierno obtienen sus justos poderes del consentimiento de los gobernados y no al revés.

"No gozamos de la libertad porque el gobierno nos lo permite más bien, el gobierno ejerce sólo la autoridad que otorgamos nosotros.

El poder político por lo tanto, viene de abajo hacia arriba, y no de arriba hacia abajo", reseñó.

Christopher Landau narró la historia de su padre, un austriaco que emigró en busca de mejor vida, pasando por Colombia en donde vivió y trabajó, hasta lograr llegar a Nueva York y convertirse en ciudadano de los Estados Unidos.

"Para mí la historia de mi padre representa el verdadero significado del 4 de julio: el empoderamiento del individuo y el respeto a la dignidad de la persona por parte del gobierno. Así que en este 4 de julio, aquí en México, saludemos y celebremos a quienes hace 244 años declararon de manera poco probable su independencia del poder más grande de la tierra y fundaron nuestro país", exclamó.

En la celebración, detalló, no puede faltar la comida típica: hamburguesas asadas y pay de manzana.

Se trata de la primera celebración del 4 de julio que toca al embajador Landau en México, quien llegó a tierra azteca en agosto de 2019.

La celebración se convirtió en virtual, toda vez que la emergencia sanitaria que aún se vive en México por la pandemia del Covid-19, no permite grandes concentraciones de personas.