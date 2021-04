Con censo se vacunará a médicos privados: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que los médicos del sector privado y público seguirán siendo vacunados contra el Covid-19, y para cumplir esa meta este viernes las secretarías de Salud estatales entregaron un censo verificado y actualizado de los trabajadores sanitarios pendientes de ser inmunizados.

Este viernes personal médico del sector privado realizó distintas manifestaciones en la Ciudad de México porque no ha recibido la vacuna contra el coronavirus, sin embargo, López-Gatell aseveró que con los censos estatales entregados hoy al gobierno federal se continuará con la inmunización del personal de salud.

"La buena noticia es que justo este miércoles concluyó el periodo estipulado por el Consejo Nacional de Salud, más dos prórrogas que se le dieron a las entidades federativas, para que presentaran este censo, y con base en ese censo estamos continuando la vacunación del personal de salud de ´primera´ y de ´segunda´ línea", dijo el subsecretario López-Gatell.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el subsecretario explicó que los registros estatales contienen los nombres de trabajadores de la salud del sector público, pero también los hospitales y las clínicas privadas debieron inscribir a su personal.

El funcionario agregó que las secretarías de Salud estatales tienen responsabilidad en la vacunación del personal sanitario, pues estas dependencias locales tienen un mejor conocimiento de cuál es el personal que está expuesto al virus.

De igual forma, López-Gatell alegó que con anterioridad ya se había tratado de hacer un censo de médicos privados, sin embargo, se detectó que muchas personas que no estaban atendiendo el Covid-19 directamente se habían inscrito.

Hoy en la mañana decenas de trabajadores de la salud se manifestaron en Palacio Nacional y luego en la Secretaría de Gobernación (Segob) porque no han recibido su vacuna contra el Covid-19.

Quienes participaron en la reunión de la Segob, con funcionarios de esa dependencia y de la Secretaría de Salud, explicaron que las autoridades federales no les dieron una fecha para su vacunación y sólo se les dijeron que iban a ser inscritos en un censo.

Sin embargo, López-Gatell no explicó si este es el mismo censo que hoy habrían entregado las autoridades estatales.