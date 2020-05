Con coronavirus 51 empleados de mina en Guerrero

CHILPANCINGO, Gro., mayo 27 (EL UNIVERSAL).- La empresa minera Equinox Gold confirmó que 51 trabajadores del complejo Los Filos, en el municipio de Eduardo Neri, dieron positivos a Covid-19.

La empresa de origen canadiense informó que realizaron las primeras 605 pruebas entre el personal que labora en el complejo minero y que 51 de ellos resultaron positivos.

"Aunque ninguna persona presentaba síntomas, se detectó a 51 portadoras de Covid-19 entre 605 resultados obtenidos. Todos los casos asintomáticos detectados fueron inmediatamente retornados a sus hogares para mantener el aislamiento individual", aseguró la empresa.

Las 51 personas, indicaron, fueron puestos en cuarentena.

Estas personas son provenientes de distintos puntos del país y ninguno de Guerrero.

La compañía explicó que dentro de la mina y en las comunidades donde se ubica el complejo no hay casos de coronavirus.

De acuerdo con el plan de reanudación de actividades del gobierno federal, el próximo 1 de junio las empresas mineras y de construcción reactivarán sus operaciones.

Según el plan, desde el pasado 18 de mayo iniciaron con trabajos de adecuaciones para implementar las medidas preventivas para evitar contagios de coronavirus en las instalaciones de la mina. La empresa informó que desde abril pasado detuvo sus operaciones.

"La mina Los Filos implementó medidas de seguridad adicionales en preparación para el retorno seguro a las operaciones, incluyendo una cuarentena de 14 días para todo el personal que regresaría al sitio, provenientes de zonas externas a la localidad. Proactivamente decidió tomar el paso adicional de realizar pruebas PCR de detección de Covid-19 a todo el personal".

Sin embargo, un funcionario de la minera dijo que aún no saben cuánto personal regresará a laborar el próximo lunes, pues aún faltan los resultados de otras mil pruebas.

Explicó que en el complejo minero, ubicado entre las comunidades de Carrizalillo y Mezcala, laboran regularmente alrededor de mil 800 trabajadores.

Además, informó que 100 empleados no volverán a las operaciones porque tienen enfermedades como diabetes, hipertensión, tienen más de 60 años de edad o están embarazadas.