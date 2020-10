"Con desintegración de caravana migrante, 'nos quitamos un peso'", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que gracias a que la caravana de alrededor de tres mil migrantes que salió de Honduras se frenó y desintegró en Guatemala y no llegó a México le quitó a su gobierno "un peso", pues aseguró que se busca que no se involucre a México con el proceso electoral que hay en Estados Unidos.

"Había la amenaza de una caravana que se organizó desde Honduras, así de manera extraña y en Guatemala con el apoyo del presidente de ese país (Alejandro Giammattei), por razones de salud, se les convenció a los que venían en esa marcha, caravana, de que no era conveniente transitaran, que llegaran a México, y que buscaban pasar a Estados Unidos.

"Hicieron caso, se convencieron y ya ahí nos quitamos un peso por la cercanía con las elecciones (en Estados Unidos)", dijo.

La caravana de migrantes que partió el pasado jueves de San Pedro Sula, Honduras, y que ingresó de forma violenta a Guatemala, fue desmantelada en el departamento del Petén la noche del sábado por elementos del Ejército de ese país y la Policía Nacional Civil (PNC), donde se registró un enfrentamiento.

La caravana se fraccionó en tres partes pequeñas y algunos lograron llegar al poblado de Tecún Umán, pero también fueron obligados a regresar a su país de origen.