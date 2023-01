Con diferencias, vuelve coalición “Va por México”

Ciudad de México.- La alianza Va por México arrancó el año con diferencias entre los integrantes para repartir candidaturas rumbo al 2024.

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, aseguró que los partidos integrantes de la coalición -Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN)- han estado trabajando juntos para tomar una postura con la que no están de acuerdo.

“Es un acuerdo que han estado tomando entre dos partidos y que han fijado una posición que el día de hoy conocimos, pero que el PRD no comparte mirando hacia el 2024, esto apenas lo vamos a discutir y no es un acuerdo de la coalición. No aceptaríamos un acuerdo así”.

“Si hay imposición, ya tomaremos una decisión en su momento. Ahorita nosotros seguimos trabajando para que siga la alianza”, recalcó.

Al anunciarse el renacimiento de Va por México, los priistas y panistas también compartieron que serán ellos quienes determinen la repartición de cuotas para el proceso de 2024.

Alejandro Moreno Cárdenas, Marko Cortés Mendoza y Jesús Zambrano Grijalva reaparecieron juntos este jueves luego de meses en los que hubo acusaciones de traición y anunciaron que el PRI será el responsable de elegir las candidaturas a las gubernaturas en Coahuila y el Estado de México a cambio de que el PAN lleve mano en el proceso presidencial y de la Ciudad de México en 2024.

Marko Cortés señaló que dejarán abierta la posibilidad para que tanto políticos de otros partidos como personas de la sociedad civil compitan como candidatas de la coalición.

Dijo que la coalición hizo el compromiso de impulsar una coalición electoral conjunta y una legislativa que se comprometa a una agenda común. Precisamente fue en el Congreso, con el apoyo del PRI a la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, que en septiembre pasado se resquebrajó la alianza.