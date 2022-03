Con dolor en el cielo, una acción contra los feminicidios

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- Sobre Monumento a la Revolución, la columna del Ángel de la Independencia, la Alameda Central, desde varios puntos de Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, un Zepelín atraviesa el centro de la Ciudad de México con el lema: "Ninguna en el olvido" y "10 feminicidios diarios" en una acción feminista denominada "Con dolor en el cielo".

La escritora Brenda Lozano, a través de Twitter escribió: "Nos ponen muros, vallas y granaderos. Nos dicen que no se pueden hacer pintas, que no se pueden romper ni quemar cosas: entonces subimos porque en el cielo no hay límites. #FuimosTodas #ConDolorEnElCielo #NiUnaMás #FeministasTomanElCieloDeMexico #MéxicoFeminicida #FuimosTodxs

Y colocó una las imágenes del Zepelín cruzando el cielo.

Johana Murillo, otra feminista, replicó: "Nos dicen que no se pueden hacer pintas, que no se pueden romper ni quemar cosas: entonces subimos porque en el cielo no hay límites. #FuimosTodas #ConDolorEnElCielo #NiUnaMás #FeministasTomanElCieloDeMexico #MéxicoFeminicida #FuimosTodxs

Por su parte, la fotógrafa Andrea Murcia, escribió un hilo en Twitter en el que dice: "Volamos con dolor en el cielo porque en el cielo estamos todas. Volamos porque el cielo no tiene dueño ni gobierno. (+) #FuimosTodxs #ConDolorEnElCielo #FeministasTomanElCieloDeMéxico #MexicoFeminicida #NiUnaMás

Y agregó: "Volamos porque en el cielo no hay fronteras geográficas, como no hay fronteras de tiempo ni fronteras entre la vida y la muerte. Volamos porque en las alturas estamos todas. Desde el cielo les hablamos a ellas y les hablamos a ustedes, a todos y a todas." Murcia dijo también: "Nuestras hermanas asesinadas viven en cada una de nosotras, existen en nuestra memoria y en nuestros cuerpos: ninguna en el olvido. Como mujeres siempre nos han dicho qué hacer y cómo hacerlo. Nos dijeron también qué no hacer y cómo no hacer las cosas."

La mañana de este lunes, un día antes del 8M, el Zepelín ha llevado por el cielo el mensaje para decirle a la ciudadanía, al país, al mundo que México es un país feminicida. Un país en el cada día asesinas a diez mujeres por cuestiones de género.

En las redes sociales, mujeres feministas y colectivos de feministas sigue reproduciendo las imágenes que cruzan también El Palacio de Bellas Artes, la Fuente de la Diana Cazadora, el Senado de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y adjuntando el mensaje : "Nos ponen muros, vallas y granaderos. Nos dicen que no se pueden hacer pintas, que no se pueden romper ni quemar cosas: entonces subimos porque en el cielo no hay límites. #FuimosTodas #ConDolorEnElCielo #NiUnaMás #FeministasTomanElCieloDeMexico #MéxicoFeminicida #FuimosTodxs como lo hizo en su cuenta Girls ay Films.

El colectivo IMUMI escribió "#FeministasTomanElCieloDeMéxico #ConDolorEnElCielo Volamos con dolor en el cielo porque en el cielo estamos todas. Volamos porque el cielo no tiene dueño ni gobierno. Volamos porque en el cielo no hay fronteras geográficas. Desde el cielo les hablamos a ellas y a ustedes...

La actriz Marina de Tavira, se sumó a la acción: "Porque en el cielo no hay límites.. #ConDolorEnElCielo #FuimosTodas #FuimosTodxs.

Volamos con dolor en el cielo porque en el cielo estamos todas. Volamos porque el cielo no tiene dueño ni gobierno. (+)#FuimosTodxs#ConDolorEnElCielo#FeministasTomanElCieloDeMéxico#MexicoFeminicida#NiUnaMás pic.twitter.com/oXfbOhmUD7 — Andrea Murcia (@Usagii_ko) March 7, 2022